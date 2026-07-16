Jannik Sinner ne laisse rien au hasard, que cela soit sur le court ou en dehors.
Après avoir effectué des test médicaux assez poussés pour savoir ce qu’il s’était réellement passé lors de son élimination rocambolesque au deuxième tour de Roland‐Garros, l’Italien, fraîchement sacré à Wimbledon, a effectué une nouvelle visite de contrôle ce mercredi à Turin.
Et d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, les résultats seraient satisfaisants. Extraits.
« Aucune alerte, aucun nouveau problème physique. Il s’agissait simplement d’un bilan de routine pour faire le point après ces deux semaines londoniennes, vécues à un rythme très soutenu et gérées avec une attention particulière, y compris sur le plan médical. L’objectif était de vérifier que toutes les stratégies adoptées pendant le tournoi avaient produit les effets escomptés et que le numéro un mondial puisse aborder la deuxième partie de la saison dans les meilleures conditions. L’examen effectué au J Medical a justement permis de confirmer qu’il n’y avait pas de séquelles cachées après l’effort fourni sur le gazon londonien et que les précautions prises pendant le tournoi avaient fonctionné comme prévu. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 15:15