Jannik Sinner ne laisse rien au hasard, que cela soit sur le court ou en dehors.

Après avoir effectué des test médi­caux assez poussés pour savoir ce qu’il s’était réel­le­ment passé lors de son élimi­na­tion rocam­bo­lesque au deuxième tour de Roland‐Garros, l’Italien, fraî­che­ment sacré à Wimbledon, a effectué une nouvelle visite de contrôle ce mercredi à Turin.

Et d’après les infor­ma­tions de la Gazzetta dello Sport, les résul­tats seraient satis­fai­sants. Extraits.

« Aucune alerte, aucun nouveau problème physique. Il s’agissait simple­ment d’un bilan de routine pour faire le point après ces deux semaines londo­niennes, vécues à un rythme très soutenu et gérées avec une atten­tion parti­cu­lière, y compris sur le plan médical. L’objectif était de véri­fier que toutes les stra­té­gies adop­tées pendant le tournoi avaient produit les effets escomptés et que le numéro un mondial puisse aborder la deuxième partie de la saison dans les meilleures condi­tions. L’examen effectué au J Medical a juste­ment permis de confirmer qu’il n’y avait pas de séquelles cachées après l’ef­fort fourni sur le gazon londo­nien et que les précau­tions prises pendant le tournoi avaient fonc­tionné comme prévu. »