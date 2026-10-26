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Jannik Sinner dévoile la date de son grand retour

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Thomas S
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On pouvait s’y attendre alors qu’il n’avait pas été enlevé des affiches de l’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam, initia­le­ment prévue du 21 au 24 octobre et reportée fin décembre. 

En repos­tant en story sur son compte Instagram une affiche à son effigie issue de l’évé­ne­ment, Jannik Sinner a mis fin au suspense concer­nant son grand retour sur les courts, qui aura donc lieu du 27 au 30 décembre à Riyad. 

Pour rappel, celui qui reste toujours numéro 1 mondial (avant la prise de pouvoir d’Alexander Zverev), a remporté les deux premières édition en Arabie Saoudite où il a déjà amassé pas moins de 12 millions de dollars. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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