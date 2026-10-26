On pouvait s’y attendre alors qu’il n’avait pas été enlevé des affiches de l’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam, initia­le­ment prévue du 21 au 24 octobre et reportée fin décembre.

En repos­tant en story sur son compte Instagram une affiche à son effigie issue de l’évé­ne­ment, Jannik Sinner a mis fin au suspense concer­nant son grand retour sur les courts, qui aura donc lieu du 27 au 30 décembre à Riyad.

Pour rappel, celui qui reste toujours numéro 1 mondial (avant la prise de pouvoir d’Alexander Zverev), a remporté les deux premières édition en Arabie Saoudite où il a déjà amassé pas moins de 12 millions de dollars.