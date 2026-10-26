On pouvait s’y attendre alors qu’il n’avait pas été enlevé des affiches de l’exhibition Six Kings Slam, initialement prévue du 21 au 24 octobre et reportée fin décembre.
En repostant en story sur son compte Instagram une affiche à son effigie issue de l’événement, Jannik Sinner a mis fin au suspense concernant son grand retour sur les courts, qui aura donc lieu du 27 au 30 décembre à Riyad.
Pour rappel, celui qui reste toujours numéro 1 mondial (avant la prise de pouvoir d’Alexander Zverev), a remporté les deux premières édition en Arabie Saoudite où il a déjà amassé pas moins de 12 millions de dollars.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.