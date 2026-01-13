Arrivé depuis dimanche à Melbourne pour préparer la défense de son titre à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Jannik Sinner a participé ce mardi à une opération de communication en lien avec son équipementier, Head.
Interrogé, par quelques médias présents, sur son intersaison qui s’est déroulé à Dubaï, l’Italien a notamment tenu à insister sur l’importance prépondérante du sommeil pour la récupération. Extraits.
🎙️: “Can you tell us about your pre season [in Dubai]?”— janniksin archive (@sinnervideos) January 13, 2026
🦊: “One of the reasons is because of the weather, which is not the same but very close to here. It’s very warm, might be humid. It’s a great place to practice [before AO]. […] The sleep is also one of the key factors.”… pic.twitter.com/EjOa1a88Pd
Question : « Pouvez‐vous nous parler de votre pré‐saison à Dubaï ?
Jannik Sinner : L’une des raisons est le climat, qui n’est pas identique, mais très proche de celui d’ici. Il fait très chaud, parfois humide. C’est un endroit idéal pour s’entraîner avant l’Open d’Australie. Le sommeil est également l’un des facteurs clés.
Question : Combien d’heures de sommeil ?
Sinner : Je vise toujours au moins neuf heures de sommeil. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 15:55