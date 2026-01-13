AccueilATPJannik Sinner dévoile l'une des clés de son succès : "Je vise...
Jannik Sinner dévoile l’une des clés de son succès : « Je vise toujours au moins ce nombre d’heures de sommeil »

Arrivé depuis dimanche à Melbourne pour préparer la défense de son titre à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Jannik Sinner a parti­cipé ce mardi à une opéra­tion de commu­ni­ca­tion en lien avec son équi­pe­men­tier, Head.

Interrogé, par quelques médias présents, sur son inter­saison qui s’est déroulé à Dubaï, l’Italien a notam­ment tenu à insister sur l’im­por­tance prépon­dé­rante du sommeil pour la récu­pé­ra­tion. Extraits. 

Question : « Pouvez‐vous nous parler de votre pré‐saison à Dubaï ?
Jannik Sinner : L’une des raisons est le climat, qui n’est pas iden­tique, mais très proche de celui d’ici. Il fait très chaud, parfois humide. C’est un endroit idéal pour s’en­traîner avant l’Open d’Australie. Le sommeil est égale­ment l’un des facteurs clés.
Question : Combien d’heures de sommeil ?
Sinner : Je vise toujours au moins neuf heures de sommeil. »

