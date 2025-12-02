À l’heure où les messages des stars sur les réseaux sociaux sont scrutés presque minute par minute, Jannik Sinner a fait taire tous ses détracteurs et une bonne partie de la presse italienne, suite au décès ce lundi de Nicola Pietrangeli.
Critiqué pour ne pas avoir partagé sa tristesse après la disparition de la légende du tennis italien, le numéro 2 mondial a tout simplement choisi de présenter ses condoléances en privé à la famille de Nicola Pietrangeli, décédé à l’âge de 92 ans.
En privilégiant la discrétion et la simplicité comme marque de respect, Sinner a donné sans le vouloir une bonne leçon à tous ces ceux qui ne voient que par le prisme des réseaux et de l’exposition permanente.
