Jannik Sinner donne une bonne leçon à ses détrac­teurs après le décès d’une légende du tennis italien

Thomas S
Par Thomas S

À l’heure où les messages des stars sur les réseaux sociaux sont scrutés presque minute par minute, Jannik Sinner a fait taire tous ses détrac­teurs et une bonne partie de la presse italienne, suite au décès ce lundi de Nicola Pietrangeli.

Critiqué pour ne pas avoir partagé sa tris­tesse après la dispa­ri­tion de la légende du tennis italien, le numéro 2 mondial a tout simple­ment choisi de présenter ses condo­léances en privé à la famille de Nicola Pietrangeli, décédé à l’âge de 92 ans.

En privi­lé­giant la discré­tion et la simpli­cité comme marque de respect, Sinner a donné sans le vouloir une bonne leçon à tous ces ceux qui ne voient que par le prisme des réseaux et de l’ex­po­si­tion permanente. 

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 16:16

