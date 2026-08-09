Jannik Sinner ne sait pas quoi faire.

Victime d’une alerte au niveau du genou il y a quelques jours avant d’être rassuré par des examens rassu­rants, le récent vain­queur de Wimbledon serait très hési­tant sur la marche à suivre dans les prochains jours.

La ques­tion centrale est de savoir s’il doit parti­ciper au non au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Notre confrère espa­gnol, José Moron, a résumé la situa­tion ci‐dessous :

Crecen las dudas con Sinner.



Informa @Gazzetta_it que Jannik y su equipo tienen dudas de si ir o no a Cincinnati.



Sigue recu­perán­dose de la rodilla, que siguen diciendo que no es grave, pero dudan de si jugar ya pondría en peligro el US Open.



Básicamente, ahora mismo planean… pic.twitter.com/wHzKAjzhuG — José Morón (@jmgmoron) August 8, 2026

Les doutes s’am­pli­fient autour de Sinner. Selon la Gazzetta, Jannik et son équipe hésitent à se rendre ou non à Cincinnati. Il pour­suit sa conva­les­cence après sa bles­sure au genou, dont on continue d’af­firmer qu’elle n’est pas grave, mais ils se demandent si le fait de jouer dès main­te­nant ne mettrait pas en péril sa parti­ci­pa­tion à l’US Open.

Concrètement, plusieurs options sont actuel­le­ment envisagées :

Se rendre à Cincinnati et y jouer

Se rendre aux États‐Unis pour s’en­traîner et s’ac­cli­mater à la chaleur, mais ne pas disputer le tournoi de Cincinnati

Ne pas se rendre aux États‐Unis pour l’ins­tant, se remettre chez lui et s’en­voler plus tard pour New York

La déci­sion de se rendre à Cincinnati doit être prise entre aujourd’hui (dimanche)à et demain. Nous saurons bientôt ce que choi­sira le numéro 1 mondial.