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Jannik Sinner en plein doute à trois semaines de l’US Open : « Trois options sont envisagées »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner ne sait pas quoi faire.

Victime d’une alerte au niveau du genou il y a quelques jours avant d’être rassuré par des examens rassu­rants, le récent vain­queur de Wimbledon serait très hési­tant sur la marche à suivre dans les prochains jours.

La ques­tion centrale est de savoir s’il doit parti­ciper au non au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Notre confrère espa­gnol, José Moron, a résumé la situa­tion ci‐dessous :

Les doutes s’am­pli­fient autour de Sinner. Selon la Gazzetta, Jannik et son équipe hésitent à se rendre ou non à Cincinnati. Il pour­suit sa conva­les­cence après sa bles­sure au genou, dont on continue d’af­firmer qu’elle n’est pas grave, mais ils se demandent si le fait de jouer dès main­te­nant ne mettrait pas en péril sa parti­ci­pa­tion à l’US Open.

Concrètement, plusieurs options sont actuel­le­ment envisagées :

  • Se rendre à Cincinnati et y jouer
  • Se rendre aux États‐Unis pour s’en­traîner et s’ac­cli­mater à la chaleur, mais ne pas disputer le tournoi de Cincinnati
  • Ne pas se rendre aux États‐Unis pour l’ins­tant, se remettre chez lui et s’en­voler plus tard pour New York

La déci­sion de se rendre à Cincinnati doit être prise entre aujourd’hui (dimanche)à et demain. Nous saurons bientôt ce que choi­sira le numéro 1 mondial.

Publié le dimanche 9 août 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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