Jannik Sinner ne sait pas quoi faire.
Victime d’une alerte au niveau du genou il y a quelques jours avant d’être rassuré par des examens rassurants, le récent vainqueur de Wimbledon serait très hésitant sur la marche à suivre dans les prochains jours.
La question centrale est de savoir s’il doit participer au non au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).
Notre confrère espagnol, José Moron, a résumé la situation ci‐dessous :
Crecen las dudas con Sinner.— José Morón (@jmgmoron) August 8, 2026
Informa @Gazzetta_it que Jannik y su equipo tienen dudas de si ir o no a Cincinnati.
Sigue recuperándose de la rodilla, que siguen diciendo que no es grave, pero dudan de si jugar ya pondría en peligro el US Open.
Básicamente, ahora mismo planean… pic.twitter.com/wHzKAjzhuG
Les doutes s’amplifient autour de Sinner. Selon la Gazzetta, Jannik et son équipe hésitent à se rendre ou non à Cincinnati. Il poursuit sa convalescence après sa blessure au genou, dont on continue d’affirmer qu’elle n’est pas grave, mais ils se demandent si le fait de jouer dès maintenant ne mettrait pas en péril sa participation à l’US Open.
Concrètement, plusieurs options sont actuellement envisagées :
- Se rendre à Cincinnati et y jouer
- Se rendre aux États‐Unis pour s’entraîner et s’acclimater à la chaleur, mais ne pas disputer le tournoi de Cincinnati
- Ne pas se rendre aux États‐Unis pour l’instant, se remettre chez lui et s’envoler plus tard pour New York
La décision de se rendre à Cincinnati doit être prise entre aujourd’hui (dimanche)à et demain. Nous saurons bientôt ce que choisira le numéro 1 mondial.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 12:20