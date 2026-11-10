Présent ce mardi à Milan pour une conférence de presse aux côtés de son désormais ancien entraîneur, Darren Cahill, Jannik Sinner a été interrogé sur de nombreux sujets.
Et après avoir évoqué sa blessure au genou dont il souffre depuis son sacre à Wimbledon, l’Italien a révélé l’identité des collègues qui lui avaient écrit au moment de l’annonce de sa fin de saison, le 6 octobre dernier.
« J’ai eu des nouvelles de certains joueurs ; Matteo m’a écrit tout de suite, Draper aussi. Je suis très proche de Jack ; il traverse lui aussi une période difficile, donc il me comprend mieux, tout comme Matteo. Et Carlos m’a également écrit, exactement comme je l’avais fait quand il s’était blessé ou quand il avait gagné », a déclaré celui qui a récemment été dépossédé de sa place de numéro 1 mondial par Alexander Zverev.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 17:40