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Jannik Sinner : « En plus d’Alcaraz, deux joueurs du circuit m’ont tout de suite écrit quand j’ai annoncé la fin de ma saison »

Par
Thomas S
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Présent ce mardi à Milan pour une confé­rence de presse aux côtés de son désor­mais ancien entraî­neur, Darren Cahill, Jannik Sinner a été inter­rogé sur de nombreux sujets. 

Et après avoir évoqué sa bles­sure au genou dont il souffre depuis son sacre à Wimbledon, l’Italien a révélé l’iden­tité des collègues qui lui avaient écrit au moment de l’an­nonce de sa fin de saison, le 6 octobre dernier. 

« J’ai eu des nouvelles de certains joueurs ; Matteo m’a écrit tout de suite, Draper aussi. Je suis très proche de Jack ; il traverse lui aussi une période diffi­cile, donc il me comprend mieux, tout comme Matteo. Et Carlos m’a égale­ment écrit, exac­te­ment comme je l’avais fait quand il s’était blessé ou quand il avait gagné », a déclaré celui qui a récem­ment été dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial par Alexander Zverev. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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