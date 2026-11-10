Présent ce mardi à Milan pour une confé­rence de presse aux côtés de son désor­mais ancien entraî­neur, Darren Cahill, Jannik Sinner a été inter­rogé sur de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué sa bles­sure au genou dont il souffre depuis son sacre à Wimbledon, l’Italien a révélé l’iden­tité des collègues qui lui avaient écrit au moment de l’an­nonce de sa fin de saison, le 6 octobre dernier.

🎙️: Did any player write to you ?



🦊: “I heard from some players, Matteo wrote to me instantly, Draper too. I’m very close to Jack, he’s in a diffi­cult moment as well so he gets me better and also Matteo. And also Carlos wrote to me just like I did when he (got injured) or won.”… pic.twitter.com/4zKEFjRVMs — jannik sinner files (@jannik_files) November 10, 2026

« J’ai eu des nouvelles de certains joueurs ; Matteo m’a écrit tout de suite, Draper aussi. Je suis très proche de Jack ; il traverse lui aussi une période diffi­cile, donc il me comprend mieux, tout comme Matteo. Et Carlos m’a égale­ment écrit, exac­te­ment comme je l’avais fait quand il s’était blessé ou quand il avait gagné », a déclaré celui qui a récem­ment été dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial par Alexander Zverev.