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Jannik Sinner encore et toujours critiqué : « C’est regret­table. Le sport y perd beaucoup »

Par
Thomas S
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Malgré son palmarès déjà très étoffé, autant indi­vi­duel­le­ment que collec­ti­ve­ment (deux Coupe Davis rempor­tées avec l’Italie), Jannik Sinner continue d’être pris pour cible pour la moindre de ses actions de l’autre côté des Alpes.

Après son lieu de rési­dence, c’est cette fois sa déci­sion de déclarer forfait pour le tournoi de Montréal qui fait jaser alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de remporter un sixième Masters 1000 d’af­filée en 2026. 

Des critiques venues de l’an­cien joueur, Jacopo Lo Monaco (780e en double) et du jour­na­liste, Simone Eterno, lors du dernier épisode du podcast sur Eurosport Italia.

« Je regrette le forfait de Sinner à Montréal. Les records sont faits pour être battus ; si on n’essaie même pas, c’est le sport qui y perd beau­coup », a déclaré Lo Monaco avant l’in­ter­ven­tion d’Eterno. « Si on n’essaie pas, on ne fait pas vibrer. C’est dommage, car ne pas tenter ne serait‐ce qu’une chose que personne n’a jamais faite, c’est regret­table. Concernant Sinner, nous ferons toujours des analyses sur le terrain, car en dehors de ça, il n’y a pas grand‐chose à dire. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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