Malgré son palmarès déjà très étoffé, autant individuellement que collectivement (deux Coupe Davis remportées avec l’Italie), Jannik Sinner continue d’être pris pour cible pour la moindre de ses actions de l’autre côté des Alpes.
Après son lieu de résidence, c’est cette fois sa décision de déclarer forfait pour le tournoi de Montréal qui fait jaser alors qu’il avait l’opportunité de remporter un sixième Masters 1000 d’affilée en 2026.
Des critiques venues de l’ancien joueur, Jacopo Lo Monaco (780e en double) et du journaliste, Simone Eterno, lors du dernier épisode du podcast sur Eurosport Italia.
Jacopo Lo Monaco a @Eurosport_IT : “Sono dispiaciuto per il forfait di #Sinner a Montreal. I record sono fatti per essere battuti, se non ci provi nemmeno lo sport perde tanto”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) July 27, 2026
Simone Eterno incalza : “Se non ci provi non emozioni. È un peccato perché non provare nemmeno una cosa… pic.twitter.com/scZQkCUymt
« Je regrette le forfait de Sinner à Montréal. Les records sont faits pour être battus ; si on n’essaie même pas, c’est le sport qui y perd beaucoup », a déclaré Lo Monaco avant l’intervention d’Eterno. « Si on n’essaie pas, on ne fait pas vibrer. C’est dommage, car ne pas tenter ne serait‐ce qu’une chose que personne n’a jamais faite, c’est regrettable. Concernant Sinner, nous ferons toujours des analyses sur le terrain, car en dehors de ça, il n’y a pas grand‐chose à dire. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 16:46