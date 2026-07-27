Malgré son palmarès déjà très étoffé, autant indi­vi­duel­le­ment que collec­ti­ve­ment (deux Coupe Davis rempor­tées avec l’Italie), Jannik Sinner continue d’être pris pour cible pour la moindre de ses actions de l’autre côté des Alpes.

Après son lieu de rési­dence, c’est cette fois sa déci­sion de déclarer forfait pour le tournoi de Montréal qui fait jaser alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de remporter un sixième Masters 1000 d’af­filée en 2026.

Des critiques venues de l’an­cien joueur, Jacopo Lo Monaco (780e en double) et du jour­na­liste, Simone Eterno, lors du dernier épisode du podcast sur Eurosport Italia.

Jacopo Lo Monaco a @Eurosport_IT : “Sono dispia­ciuto per il forfait di #Sinner a Montreal. I record sono fatti per essere battuti, se non ci provi nemmeno lo sport perde tanto”



Simone Eterno incalza : “Se non ci provi non emozioni. È un peccato perché non provare nemmeno una cosa… pic.twitter.com/scZQkCUymt — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) July 27, 2026

« Je regrette le forfait de Sinner à Montréal. Les records sont faits pour être battus ; si on n’essaie même pas, c’est le sport qui y perd beau­coup », a déclaré Lo Monaco avant l’in­ter­ven­tion d’Eterno. « Si on n’essaie pas, on ne fait pas vibrer. C’est dommage, car ne pas tenter ne serait‐ce qu’une chose que personne n’a jamais faite, c’est regret­table. Concernant Sinner, nous ferons toujours des analyses sur le terrain, car en dehors de ça, il n’y a pas grand‐chose à dire. »