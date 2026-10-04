Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner est d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
Sera‐t‐il remis à temps pour le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhibition lancé par l’Arabie Saoudite en 2024 ?
Le journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a obtenu une information à ce sujet.
« Jannik Sinner a fait savoir au Six Kings Slam qu’il lui serait TRÈS DIFFICILE de participer à l’événement et les a invités à élaborer un plan B pour le remplacer. Bien qu’il n’ait pas encore donné son « non » officiel, il leur a fait savoir qu’il prendrait une décision concernant sa participation à cet événement au cours de la semaine prochaine. Les noms évoqués par l’organisation comme favoris pour remplacer Jannik sont Medvedev, qui a participé en 2024, Shelton ou Fils, bien que d’autres joueurs ne soient pas écartés. »
Le malheur du numéro 1 mondial pourrait faire le bonheur d’un autre joueur, et donc pourquoi pas d’Arthur Fils selon notre confrère. Pour rappel, chaque participant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vainqueur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !
🚨 INFORMACIÓNJannik Sinner ha comunicado a la Six Kings Slam que tiene MUY DIFÍCIL poder participar en el evento y les ha advertido para que trabajen en un Plan B para sustituirle.Aunque aún no ha dado su ‘No’ oficial, les ha transmitido que durante la próxima semana tomará una decisión respecto a su participación en este evento.Los nombres que manejan en la organización como favoritos para sustituir a Jannik son Medvedev, que participó en 2024, Shelton o Fils, aunque no se descarta algún otro tenista.— José Morón (@jmgmoron) October 4, 2026
A suivre…
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 15:04