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Jannik Sinner encore très incer­tain, Arthur Fils pour­rait en profiter

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner est d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre). 

Sera‐t‐il remis à temps pour le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhi­bi­tion lancé par l’Arabie Saoudite en 2024 ? 

Le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a obtenu une infor­ma­tion à ce sujet. 

« Jannik Sinner a fait savoir au Six Kings Slam qu’il lui serait TRÈS DIFFICILE de parti­ciper à l’évé­ne­ment et les a invités à élaborer un plan B pour le remplacer. Bien qu’il n’ait pas encore donné son « non » offi­ciel, il leur a fait savoir qu’il pren­drait une déci­sion concer­nant sa parti­ci­pa­tion à cet événe­ment au cours de la semaine prochaine. Les noms évoqués par l’or­ga­ni­sa­tion comme favoris pour remplacer Jannik sont Medvedev, qui a parti­cipé en 2024, Shelton ou Fils, bien que d’autres joueurs ne soient pas écartés. »

Le malheur du numéro 1 mondial pour­rait faire le bonheur d’un autre joueur, et donc pour­quoi pas d’Arthur Fils selon notre confrère. Pour rappel, chaque parti­ci­pant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vain­queur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !

A suivre…

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 15:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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