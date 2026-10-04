Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner est d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

Sera‐t‐il remis à temps pour le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhi­bi­tion lancé par l’Arabie Saoudite en 2024 ?

Le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a obtenu une infor­ma­tion à ce sujet.

« Jannik Sinner a fait savoir au Six Kings Slam qu’il lui serait TRÈS DIFFICILE de parti­ciper à l’évé­ne­ment et les a invités à élaborer un plan B pour le remplacer. Bien qu’il n’ait pas encore donné son « non » offi­ciel, il leur a fait savoir qu’il pren­drait une déci­sion concer­nant sa parti­ci­pa­tion à cet événe­ment au cours de la semaine prochaine. Les noms évoqués par l’or­ga­ni­sa­tion comme favoris pour remplacer Jannik sont Medvedev, qui a parti­cipé en 2024, Shelton ou Fils, bien que d’autres joueurs ne soient pas écartés. »

Le malheur du numéro 1 mondial pour­rait faire le bonheur d’un autre joueur, et donc pour­quoi pas d’Arthur Fils selon notre confrère. Pour rappel, chaque parti­ci­pant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vain­queur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !

🚨 INFORMACIÓNJannik Sinner ha comu­ni­cado a la Six Kings Slam que tiene MUY DIFÍCIL poder parti­cipar en el evento y les ha adver­tido para que trabajen en un Plan B para susti­tuirle.Aunque aún no ha dado su ‘No’ oficial, les ha trans­mi­tido que durante la próxima semana tomará una deci­sión respecto a su parti­ci­pa­ción en este evento.Los nombres que manejan en la orga­ni­za­ción como favo­ritos para susti­tuir a Jannik son Medvedev, que parti­cipó en 2024, Shelton o Fils, aunque no se descarta algún otro tenista. — José Morón (@jmgmoron) October 4, 2026

A suivre…