De retour dans son lieu de résidence, à Monaco, huit jours après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a accordé une petite interview sympatique à Explora Journeys dans laquelle il doit choisir entre deux propositions.
Et lorsqu’il a été demandé à l’Italien de choisir entre gagner de manière laide ou perdre magnifiquement, il n’a pas hésité bien longtemps en raison de son aversion pour la défaite.
Jannik Sinner had a fun interview with Explora Journeys :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 15, 2025
« A week with no pasta or a week with no tennis?«
Jannik : « A week with no tennis. It means I can go on cruise ships » 😂
« Win ugly or lose beautifully?«
Jannik : « I have to say winning ugly, because I hate to lose » 😭 pic.twitter.com/slTLHfGTvK
« Oh ! Non, je suis obligé de dire gagner de manière laide parce que je déteste perdre », a déclaré celui qui n’a perdu que cinq petits matchs en 2025 contre 37 victoires.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 19:45