De retour dans son lieu de rési­dence, à Monaco, huit jours après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a accordé une petite inter­view sympa­tique à Explora Journeys dans laquelle il doit choisir entre deux propositions.

Et lors­qu’il a été demandé à l’Italien de choisir entre gagner de manière laide ou perdre magni­fi­que­ment, il n’a pas hésité bien long­temps en raison de son aver­sion pour la défaite.

Jannik Sinner had a fun inter­view with Explora Journeys :



« A week with no pasta or a week with no tennis?«



Jannik : « A week with no tennis. It means I can go on cruise ships » 😂



« Win ugly or lose beau­ti­fully?«



Jannik : « I have to say winning ugly, because I hate to lose » 😭 pic.twitter.com/slTLHfGTvK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 15, 2025

« Oh ! Non, je suis obligé de dire gagner de manière laide parce que je déteste perdre », a déclaré celui qui n’a perdu que cinq petits matchs en 2025 contre 37 victoires.