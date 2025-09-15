AccueilATPJannik Sinner : "Est-ce que je préfère gagner de manière laide ou...
Jannik Sinner : « Est‐ce que je préfère gagner de manière laide ou perdre magni­fi­que­ment ? Je suis obligé de dire… »

De retour dans son lieu de rési­dence, à Monaco, huit jours après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a accordé une petite inter­view sympa­tique à Explora Journeys dans laquelle il doit choisir entre deux propositions.

Et lors­qu’il a été demandé à l’Italien de choisir entre gagner de manière laide ou perdre magni­fi­que­ment, il n’a pas hésité bien long­temps en raison de son aver­sion pour la défaite. 

« Oh ! Non, je suis obligé de dire gagner de manière laide parce que je déteste perdre », a déclaré celui qui n’a perdu que cinq petits matchs en 2025 contre 37 victoires. 

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 19:45

