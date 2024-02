Dans son émis­sion Sans Filet sur Winamax TV à l’issue du sacre de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, le jour­na­liste tennis Benoît Maylin, voyant une grande et belle riva­lité se dessiner entre l’Italien et Carlos Alcaraz, a expliqué que les deux joueurs allaient devoir, comme l’ont fait Roger Federer et Rafael à leur époque, faire évoluer leur jeu.

« Sinner et Alcaraz vont faire exac­te­ment ce qu’ont fait Federer et Nadal. Ils vont être obligés de progresser pour faire évoluer leur jeu ! Sinner va être obligé d’être un peu plus dans la varia­tion, la progres­sion sur son revers slicé est monu­men­tale, sur ses amor­ties, le petit jeu, sur sa régu­la­rité en première balle. Il y a tout ce travail‐là que possède déjà Alcaraz. Mais comme Alcaraz est un petit peu un « chien fou », il va falloir qu’il se calme pour qu’il devienne un joueur qui va tenir du fond du court contre un Sinner. Tu as l’Espagnol explosif et l’Autrichien‐Italien qui ne montre rien. »