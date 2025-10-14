Tous deux bien arrivés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour parti­ciper à la très lucra­tive exhi­bi­tion, Six Kings Slam (du 15 au 18 octobre), Jannik Sinner et Alexander Zverev ont pris le temps d’échanger lors d’une petite pause pendant une session d’entraînement.

Un échange qui concer­nait leur dernier tournoi offi­ciel sur le Masters 1000 de Shanghai, où ils n’ont pas vrai­ment brillé (tous deux éliminés dès le troi­sième tour).

Et l’Italien n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie de l’Allemand en lui en deman­dant un peu plus. Extraits.

jannik “and you lost against WHO???”CHILLING MALEVOLENCE pic.twitter.com/n9IT3DsswJ — 🌙 (taylor’s version) 🪩ིྀ (@_supercutofus) October 13, 2025

Jannik Sinner : « Tu as perdu contre ?

Alexander Zverev : Rinderknech. »

À noter que les deux hommes ne pour­ront pas se rencon­trer avant la finale sur cette « compé­ti­tion » saoudienne.