Jannik Sinner et la ques­tion qui fâche à Alexander Zverev : « Tu as perdu contre qui ? »

Thomas S
Par Thomas S

Tous deux bien arrivés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour parti­ciper à la très lucra­tive exhi­bi­tion, Six Kings Slam (du 15 au 18 octobre), Jannik Sinner et Alexander Zverev ont pris le temps d’échanger lors d’une petite pause pendant une session d’entraînement.

Un échange qui concer­nait leur dernier tournoi offi­ciel sur le Masters 1000 de Shanghai, où ils n’ont pas vrai­ment brillé (tous deux éliminés dès le troi­sième tour).

Et l’Italien n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie de l’Allemand en lui en deman­dant un peu plus. Extraits.

Jannik Sinner : « Tu as perdu contre ?
Alexander Zverev : Rinderknech. »

À noter que les deux hommes ne pour­ront pas se rencon­trer avant la finale sur cette « compé­ti­tion » saoudienne. 

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 13:13

