Tous deux bien arrivés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer à la très lucrative exhibition, Six Kings Slam (du 15 au 18 octobre), Jannik Sinner et Alexander Zverev ont pris le temps d’échanger lors d’une petite pause pendant une session d’entraînement.
Un échange qui concernait leur dernier tournoi officiel sur le Masters 1000 de Shanghai, où ils n’ont pas vraiment brillé (tous deux éliminés dès le troisième tour).
Et l’Italien n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie de l’Allemand en lui en demandant un peu plus. Extraits.
jannik “and you lost against WHO???”CHILLING MALEVOLENCE pic.twitter.com/n9IT3DsswJ— 🌙 (taylor’s version) 🪩ིྀ (@_supercutofus) October 13, 2025
Jannik Sinner : « Tu as perdu contre ?
Alexander Zverev : Rinderknech. »
À noter que les deux hommes ne pourront pas se rencontrer avant la finale sur cette « compétition » saoudienne.
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 13:13