Que va décider Jannik Sinner ?
Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, l’Italien va‐t‐il se faire opérer ?
C’est que la question que tout le monde se pose de l’autre côté des Alpes. La Gazzetta dello Sport explique que le quintuple lauréat en Grand Chelem a consulté un nouveau spécialiste, un de plus.
« Jannik Sinner est en pleine hésitation : se faire opérer ou non ? Ces jours sont cruciaux pour sa décision qui pourrait changer sa carrière. L’ancien numéro un mondial se trouve actuellement à Milan, où le chirurgien finlandais Lasse Lempainen est également arrivé ce week‐end pour assister à une conférence à l’International Sport Rehab, en banlieue milanaise. Le titre de sa conférence ? ‘Lésions musculo‐tendineuses proximales et distales des ischio‐jambiers chez les footballeurs professionnels : indications chirurgicales précoces pour optimiser la rééducation du point de vue du chirurgien’. On parle de cuisses, on parle de footballeurs, mais la spécialité de ce grand nom finlandais, c’est la chirurgie des tendons et des muscles. Ce n’est donc pas un hasard si Sinner est à Milan ce week‐end », a écrit le quotidien national.
À suivre…
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 16:47