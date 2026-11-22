Que va décider Jannik Sinner ?

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, l’Italien va‐t‐il se faire opérer ?

C’est que la ques­tion que tout le monde se pose de l’autre côté des Alpes. La Gazzetta dello Sport explique que le quin­tuple lauréat en Grand Chelem a consulté un nouveau spécia­liste, un de plus.

« Jannik Sinner est en pleine hési­ta­tion : se faire opérer ou non ? Ces jours sont cruciaux pour sa déci­sion qui pour­rait changer sa carrière. L’ancien numéro un mondial se trouve actuel­le­ment à Milan, où le chirur­gien finlan­dais Lasse Lempainen est égale­ment arrivé ce week‐end pour assister à une confé­rence à l’International Sport Rehab, en banlieue mila­naise. Le titre de sa confé­rence ? ‘Lésions musculo‐tendineuses proxi­males et distales des ischio‐jambiers chez les foot­bal­leurs profes­sion­nels : indi­ca­tions chirur­gi­cales précoces pour opti­miser la réédu­ca­tion du point de vue du chirur­gien’. On parle de cuisses, on parle de foot­bal­leurs, mais la spécia­lité de ce grand nom finlan­dais, c’est la chirurgie des tendons et des muscles. Ce n’est donc pas un hasard si Sinner est à Milan ce week‐end », a écrit le quoti­dien national.

À suivre…