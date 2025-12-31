À quelques heures de 2026, Jannik Sinner, d’or­di­naire très discret sur les réseaux sociaux, a tenu à revenir sur sa saison 2025 et souhaiter une bonne année à tous ses fans via une vidéo.

Et s’il a forcé­ment évoqué ses nombreux succès, l’Italien n’a pas manqué de mentionner certains moments « diffi­ciles à accepter », en réfé­rence à sa suspen­sion de trois mois suite à son contrôle anti­do­page positif.

Thank you 2025 ❤️ and happy New Year ! pic.twitter.com/46ZbhVs3l4 — Jannik Sinner (@janniksin) December 31, 2025

« Quelle année ! Elle a été marquée par des moments incroyables et d’autres très diffi­ciles à accepter. Mais cette année, je ne me suis pas contenté de me concen­trer sur les résul­tats, mais aussi sur les précieux ensei­gne­ments que j’en ai tirés. Je suis telle­ment recon­nais­sant envers mon équipe, ma famille et tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de l’année ; cela compte énor­mé­ment pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne année, célébrez‐la avec vos proches et à très bientôt sur les courts ! »