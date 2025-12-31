À quelques heures de 2026, Jannik Sinner, d’ordinaire très discret sur les réseaux sociaux, a tenu à revenir sur sa saison 2025 et souhaiter une bonne année à tous ses fans via une vidéo.
Et s’il a forcément évoqué ses nombreux succès, l’Italien n’a pas manqué de mentionner certains moments « difficiles à accepter », en référence à sa suspension de trois mois suite à son contrôle antidopage positif.
Thank you 2025 ❤️ and happy New Year ! pic.twitter.com/46ZbhVs3l4— Jannik Sinner (@janniksin) December 31, 2025
« Quelle année ! Elle a été marquée par des moments incroyables et d’autres très difficiles à accepter. Mais cette année, je ne me suis pas contenté de me concentrer sur les résultats, mais aussi sur les précieux enseignements que j’en ai tirés. Je suis tellement reconnaissant envers mon équipe, ma famille et tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de l’année ; cela compte énormément pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne année, célébrez‐la avec vos proches et à très bientôt sur les courts ! »
