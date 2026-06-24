Victime d’une énorme défaillance physique lors de sa défaite dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner n’échap­pera pas aux ques­tions à ce sujet d’ici le début de Wimbledon, ce lundi 29 juin.

Après avoir déjà évoqué ce gros coup de mou lors d’une récente inter­view accordée au maga­zine, Vogue, le numéro 1 mondial a de nouveau été inter­rogé à ce propos lors d’un entre­tien réalisé sur le Centre Court pour Stan Sport.

Et l’Italien l’as­sure, ce revers est déjà un vieux souvenir.

🎙️ Do you think what happened in France was specific to the day because you played so much tennis ?



🦊 It’s diffi­cult to say. We were having bigger conver­sa­tions after Paris, trying to unders­tand if this would have happened if I would have not played couple of tour­na­ments before.… pic.twitter.com/nkRLNZL84W — janniksin archive (@sinnervideos) June 24, 2026

Question : Penses‐tu que ce qui s’est passé en France était lié au fait que tu avais beau­coup joué au tennis ce jour‐là ?

Jannik Sinner : « C’est diffi­cile à dire. On a eu des discus­sions plus appro­fon­dies après Paris, pour essayer de comprendre si cela se serait produit si je n’avais pas disputé quelques tour­nois aupa­ra­vant. On ne sait pas ; au bout du compte, chaque jour est diffé­rent et si on commet quelques erreurs certains jours, on en paie le prix. On aurait certai­ne­ment pu mieux gérer certaines choses, mais je me rappelle aussi que j’ai vécu une saison incroyable jusqu’à présent. J’ai remporté de nombreux matchs, de superbes tour­nois, de grands tour­nois… Et oui, j’ai tiré les leçons de ce qui s’est passé et je pense que cela me rendra encore plus fort à l’avenir. J’essaie donc toujours de voir le côté positif. »