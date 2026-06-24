Victime d’une énorme défaillance physique lors de sa défaite dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner n’échappera pas aux questions à ce sujet d’ici le début de Wimbledon, ce lundi 29 juin.
Après avoir déjà évoqué ce gros coup de mou lors d’une récente interview accordée au magazine, Vogue, le numéro 1 mondial a de nouveau été interrogé à ce propos lors d’un entretien réalisé sur le Centre Court pour Stan Sport.
Et l’Italien l’assure, ce revers est déjà un vieux souvenir.
🎙️ Do you think what happened in France was specific to the day because you played so much tennis ?— janniksin archive (@sinnervideos) June 24, 2026
🦊 It’s difficult to say. We were having bigger conversations after Paris, trying to understand if this would have happened if I would have not played couple of tournaments before.… pic.twitter.com/nkRLNZL84W
Question : Penses‐tu que ce qui s’est passé en France était lié au fait que tu avais beaucoup joué au tennis ce jour‐là ?
Jannik Sinner : « C’est difficile à dire. On a eu des discussions plus approfondies après Paris, pour essayer de comprendre si cela se serait produit si je n’avais pas disputé quelques tournois auparavant. On ne sait pas ; au bout du compte, chaque jour est différent et si on commet quelques erreurs certains jours, on en paie le prix. On aurait certainement pu mieux gérer certaines choses, mais je me rappelle aussi que j’ai vécu une saison incroyable jusqu’à présent. J’ai remporté de nombreux matchs, de superbes tournois, de grands tournois… Et oui, j’ai tiré les leçons de ce qui s’est passé et je pense que cela me rendra encore plus fort à l’avenir. J’essaie donc toujours de voir le côté positif. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 16:45