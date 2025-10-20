C’est une petite surprise et c’est désormais officiel, Jannik Sinner ne participera pas aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie (du 18 au 23 novembre).
Après avoir considérablement aidé sa sélection à remporter les deux éditions précédentes, le 2e joueur mondial a décidé de ne pas s’aligner cette année alors que l’évènement se déroulera pourtant devant son public, à Bologne, dans le nord de l’Italie.
Ready to defend their Davis Cup crown 👑 🇮🇹#DavisCup pic.twitter.com/4JqwokV0sS— Davis Cup (@DavisCup) October 20, 2025
Un choix fort qui ne manquera pas de faire réagir nos confrères de la presse transalpine.
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 16:20