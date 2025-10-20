AccueilATPJannik Sinner fait un choix radical pour la fin de saison
ATP

Jannik Sinner fait un choix radical pour la fin de saison

C’est une petite surprise et c’est désor­mais offi­ciel, Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie (du 18 au 23 novembre). 

Après avoir consi­dé­ra­ble­ment aidé sa sélec­tion à remporter les deux éditions précé­dentes, le 2e joueur mondial a décidé de ne pas s’ali­gner cette année alors que l’évè­ne­ment se dérou­lera pour­tant devant son public, à Bologne, dans le nord de l’Italie. 

Un choix fort qui ne manquera pas de faire réagir nos confrères de la presse transalpine.

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 16:20

