C’est une petite surprise et c’est désor­mais offi­ciel, Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas aux phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie (du 18 au 23 novembre).

Après avoir consi­dé­ra­ble­ment aidé sa sélec­tion à remporter les deux éditions précé­dentes, le 2e joueur mondial a décidé de ne pas s’ali­gner cette année alors que l’évè­ne­ment se dérou­lera pour­tant devant son public, à Bologne, dans le nord de l’Italie.

Ready to defend their Davis Cup crown 👑 🇮🇹#DavisCup pic.twitter.com/4JqwokV0sS — Davis Cup (@DavisCup) October 20, 2025

Un choix fort qui ne manquera pas de faire réagir nos confrères de la presse transalpine.