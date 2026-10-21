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Jannik Sinner fina­le­ment de retour cette année ?

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait il y a quelques semaines pour le reste de la saison. 

Mais alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compé­ti­tion pour­rait tout changer.

Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’ex­hi­bi­tion de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien appa­raît de nouveau sur l’af­fiche de promotion. 

De quoi lancer les rumeurs sur un éven­tuel retour de l’ac­tuel numéro 1 mondial (bientôt détrôné par Alexander Zverev) avant le tout début de la saison 2027. 

A suivre !

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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