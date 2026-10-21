Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait il y a quelques semaines pour le reste de la saison.
Mais alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compétition pourrait tout changer.
Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’exhibition de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien apparaît de nouveau sur l’affiche de promotion.
De quoi lancer les rumeurs sur un éventuel retour de l’actuel numéro 1 mondial (bientôt détrôné par Alexander Zverev) avant le tout début de la saison 2027.
¿Lo veremos en Riad?🤔Se anunció la nueva fecha del Six Kings Slam von un nuevo poster en donde se muestra a Jannik Sinner🇮🇹¿Será que con el cambio de fecha el italiano jugará el torneo de exhibición ? https://t.co/yqlE997zXm— Iván Aguilar (@ivabianconero) October 19, 2026
A suivre !
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 18:44