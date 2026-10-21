Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait il y a quelques semaines pour le reste de la saison.

Mais alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compé­ti­tion pour­rait tout changer.

Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’ex­hi­bi­tion de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien appa­raît de nouveau sur l’af­fiche de promotion.

De quoi lancer les rumeurs sur un éven­tuel retour de l’ac­tuel numéro 1 mondial (bientôt détrôné par Alexander Zverev) avant le tout début de la saison 2027.

¿Lo veremos en Riad?🤔Se anunció la nueva fecha del Six Kings Slam von un nuevo poster en donde se muestra a Jannik Sinner🇮🇹¿Será que con el cambio de fecha el italiano jugará el torneo de exhi­bi­ción ? https://t.co/yqlE997zXm — Iván Aguilar (@ivabianconero) October 19, 2026

A suivre !