Jannik Sinner est certai­ne­ment le meilleur joueur de l’année 2024, même si l’af­faire de dopage le concer­nant a secoué le monde du tennis.

L’actuel numéro un mondial est devenu une machine à gagner, et s’en est féli­cité dans une inter­view accordée à Sky Sports dans le cadre d’une émis­sion spéciale sur lui. Mais comme à son habi­tude, l’Italien n’a pas oublié de mentionner la place très impor­tante du travail accompli dans ses résul­tats actuels et pour le futur.

« En tant que personne, je n’ai jamais changé, le succès ne m’a jamais changé et il n’a pas changé la façon dont je traite les gens en face de moi, ceux que je rencontre. Ce qui change, c’est que j’ai un peu moins de temps libre. Parce que je suis une personne qui consacre tout son temps au travail. Donc c’est à moi de décider, si je veux rentrer chez moi demain, je peux le faire, mais je ne veux pas car ma carrière a commencé quand je suis parti de chez moi à 11 ans et demi. Maintenant, j’ai 23 ans et j’ai atteint le point dont j’ai toujours rêvé, devenir numéro un. C’est en ce moment qu’il faut conti­nuer à travailler et à progresser car il y a tous les joueurs qui veulent ma place. Je vais jouer encore 15 ans, espé­rons que mon corps tiendra le coup. »