Jannik Sinner : « J’aime bien ce surnom pour définir notre duo avec Carlos Alcaraz »

Jean Muller

Avant leur exhi­bi­tion en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont forcé­ment parti­cipé à la créa­tion de contenus un peu innovants.

C’est le cas de ce maxi mur de post it où des ques­tions étaient posées aux deux cham­pions. Celle concer­nant leur surnom (Sincaraz) est assez drôle.

Question. À part « SINCARAZ », quel surnom aimeriez‐vous que les gens utilisent pour vous dési­gner tous les deux ? 

Jannik Sinner : « C’est une ques­tion très diffi­cile parce que je trouve que notre nom est en fait pas mal, vu qu’il combine les deux noms… ou quelque chose comme Yanlos mais c’est comme si Jannik y perdait.
Carlos Alcaraz : Ouais, ça ne va pas très bien. »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:50

