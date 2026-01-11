Avant leur exhi­bi­tion en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont forcé­ment parti­cipé à la créa­tion de contenus un peu innovants.

C’est le cas de ce maxi mur de post it où des ques­tions étaient posées aux deux cham­pions. Celle concer­nant leur surnom (Sincaraz) est assez drôle.

Jannik:“But I think this ques­tion is of whether people should invent some­thing different than the name we already have,so let’s ask the Korean fans to give nice nick­name to Carlos and to find a second name for us. Maybe they find some­thing very special.



Carlos:“They’re crea­tive” https://t.co/h0nUNFWlGo — best of sincaraz (@jannikandcarlos) January 11, 2026

Question. À part « SINCARAZ », quel surnom aimeriez‐vous que les gens utilisent pour vous dési­gner tous les deux ?

Jannik Sinner : « C’est une ques­tion très diffi­cile parce que je trouve que notre nom est en fait pas mal, vu qu’il combine les deux noms… ou quelque chose comme Yanlos mais c’est comme si Jannik y perdait.

Carlos Alcaraz : Ouais, ça ne va pas très bien. »