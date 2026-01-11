Avant leur exhibition en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont forcément participé à la création de contenus un peu innovants.
C’est le cas de ce maxi mur de post it où des questions étaient posées aux deux champions. Celle concernant leur surnom (Sincaraz) est assez drôle.
Jannik:“But I think this question is of whether people should invent something different than the name we already have,so let’s ask the Korean fans to give nice nickname to Carlos and to find a second name for us. Maybe they find something very special.— best of sincaraz (@jannikandcarlos) January 11, 2026
Carlos:“They’re creative” https://t.co/h0nUNFWlGo
Question. À part « SINCARAZ », quel surnom aimeriez‐vous que les gens utilisent pour vous désigner tous les deux ?
Jannik Sinner : « C’est une question très difficile parce que je trouve que notre nom est en fait pas mal, vu qu’il combine les deux noms… ou quelque chose comme Yanlos mais c’est comme si Jannik y perdait.
Carlos Alcaraz : Ouais, ça ne va pas très bien. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:50