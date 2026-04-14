Alors qu’il reste sur quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 (à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), une perfor­mance que seuls Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient réalisée avant lui, Jannik Sinner entre­tient le doute quant à sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Les condi­tions de jeu très parti­cu­lières dans la capi­tale espa­gnole, notam­ment en raison de l’altitude, semblent faire hésiter le numéro 1 mondial, déjà tourné vers son grand objectif de la saison : Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

« Je prends deux ou trois jours de repos, puis nous déci­de­rons si je joue à Madrid ou non », a déclaré l’Italien au micro de Sky Sports après avoir détrôné Carlos Alcaraz à Monte‐Carlo dimanche.

Jannik Sinner DEJA EN EL AIRE si dispu­tará el Masters 1000 de Madrid.



🗣️ « Me voy a tomar 2–3 días libres y luego deci­di­remos si juego Madrid o no ». pic.twitter.com/qK7a8fwVhV — José Morón (@jmgmoron) April 12, 2026

Jannik Sinner pour­rait se contenter du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai) comme grande répé­ti­tion géné­rale avant Paris.

A suivre…