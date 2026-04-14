Alors qu’il reste sur quatre titres consécutifs en Masters 1000 (à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), une performance que seuls Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient réalisée avant lui, Jannik Sinner entretient le doute quant à sa participation au tournoi de Madrid (du 22 avril au 3 mai).
Les conditions de jeu très particulières dans la capitale espagnole, notamment en raison de l’altitude, semblent faire hésiter le numéro 1 mondial, déjà tourné vers son grand objectif de la saison : Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).
« Je prends deux ou trois jours de repos, puis nous déciderons si je joue à Madrid ou non », a déclaré l’Italien au micro de Sky Sports après avoir détrôné Carlos Alcaraz à Monte‐Carlo dimanche.
Jannik Sinner DEJA EN EL AIRE si disputará el Masters 1000 de Madrid.— José Morón (@jmgmoron) April 12, 2026
🗣️ « Me voy a tomar 2–3 días libres y luego decidiremos si juego Madrid o no ». pic.twitter.com/qK7a8fwVhV
Jannik Sinner pourrait se contenter du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai) comme grande répétition générale avant Paris.
A suivre…
Publié le mardi 14 avril 2026 à 08:50