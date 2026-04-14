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Jannik Sinner : « Je me laisse deux ou trois jours pour prendre ma décision »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il reste sur quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 (à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo), une perfor­mance que seuls Novak Djokovic et Rafael Nadal avaient réalisée avant lui, Jannik Sinner entre­tient le doute quant à sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Les condi­tions de jeu très parti­cu­lières dans la capi­tale espa­gnole, notam­ment en raison de l’altitude, semblent faire hésiter le numéro 1 mondial, déjà tourné vers son grand objectif de la saison : Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

« Je prends deux ou trois jours de repos, puis nous déci­de­rons si je joue à Madrid ou non », a déclaré l’Italien au micro de Sky Sports après avoir détrôné Carlos Alcaraz à Monte‐Carlo dimanche. 

Jannik Sinner pour­rait se contenter du Masters 1000 de Rome (6 au 17 mai) comme grande répé­ti­tion géné­rale avant Paris. 

A suivre…

Publié le mardi 14 avril 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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