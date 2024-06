Alors qu’il s’ap­prête à disputer son premier tournoi en tant que numéro 1 mondial, sur l’ATP 500 de Halle où il n’a d’ailleurs pas été gâte par le tirage au sort, Jannik Sinner, lors d’une inter­view réalisée pour le site de l’ATP, a évoqué ses quelques séances d’en­traî­ne­ment avec Roger Federer.

« Je me souviens que Luthi m’a arrêté dans les esca­liers de l’hôtel et m’a demandé si je pouvais m’échauffer avec Federer pour son match. J’ai répondu : ‘Bien sûr, oui’. C’était un senti­ment très agréable, un senti­ment spécial. Je n’ai pas eu la chance d’af­fronter Roger dans un match offi­ciel, et c’est quelque chose qui me manquera toujours, mais je me souviens des séances d’en­traî­ne­ment avec lui. Je n’ai pas eu beau­coup d’en­traî­ne­ments avec lui, donc je me souviens de tous, plus ou moins. Il m’a donné des conseils d’ordre mental. Il m’a dit : ‘Essaie de prendre du plaisir et de conti­nuer à travailler dur’. C’est tout ce qu’il m’a dit, et c’était vrai­ment agréable de partager le court avec lui. »