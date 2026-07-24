Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est d’abord confié sur sa quête perma­nente d’ex­cel­lence.

Le numéro 1 mondial a ensuite été inter­rogé sur l’hé­ri­tage qu’il souhai­te­rait laisser, bien au‐delà de son palmarès.

« Qu’est-ce que j’aimerais que les gens retiennent avant tout de moi dans dix ans ? Je n’ai que 24 ans, ce n’est pas facile de répondre à cette ques­tion. Au‐delà des résul­tats obtenus sur le court, j’aimerais que les gens se souviennent de moi pour le genre de personne que je suis et pour les valeurs que mes parents m’ont transmises. »