Lors d’une interview accordée au quotidien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est d’abord confié sur sa quête permanente d’excellence.
Le numéro 1 mondial a ensuite été interrogé sur l’héritage qu’il souhaiterait laisser, bien au‐delà de son palmarès.
« Qu’est-ce que j’aimerais que les gens retiennent avant tout de moi dans dix ans ? Je n’ai que 24 ans, ce n’est pas facile de répondre à cette question. Au‐delà des résultats obtenus sur le court, j’aimerais que les gens se souviennent de moi pour le genre de personne que je suis et pour les valeurs que mes parents m’ont transmises. »
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 18:55