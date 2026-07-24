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Jannik Sinner : « Je n’ai que 24 ans, ce n’est pas facile de répondre à cette ques­tion, mais dans dix ans, j’ai­me­rais que les gens retiennent ceci de moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est d’abord confié sur sa quête perma­nente d’ex­cel­lence.

Le numéro 1 mondial a ensuite été inter­rogé sur l’hé­ri­tage qu’il souhai­te­rait laisser, bien au‐delà de son palmarès.

« Qu’est-ce que j’aimerais que les gens retiennent avant tout de moi dans dix ans ? Je n’ai que 24 ans, ce n’est pas facile de répondre à cette ques­tion. Au‐delà des résul­tats obtenus sur le court, j’aimerais que les gens se souviennent de moi pour le genre de personne que je suis et pour les valeurs que mes parents m’ont transmises. »

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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