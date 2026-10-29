Jannik Sinner s’est longue­ment confié lors d’un entre­tien accordée au quoti­dien italien, la Repubblica.

Alors qu’il ne rejouera pas en compé­ti­tion offi­cielle avant 2027 à cause d’une bles­sure au genou, celui qui est toujours numéro 1 mondial a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’écrire son auto­bio­gra­phie. Une idée rejetée par l’in­té­ressé. Extrait.

Il a désor­mais le temps d’écrire son auto­bio­gra­phie.

« Je n’y pense pas du tout. Je sais que Serena Williams, Sharapova, Agassi, McEnroe, Nadal et Borg l’ont écrite. Mais je suis encore jeune, je préfère les coups aux mots ; on en repar­lera peut‐être dans 20 ans. Je veux durer, avoir une longue carrière. J’ai dû m’arrêter un moment et lever la tête au‐delà des lignes, mais je veux la baisser à nouveau vers la balle. Je sais qu’il y a autre chose dehors, mais ma place, c’est là. Dans ce rectangle qu’on appelle le tennis ».