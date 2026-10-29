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Jannik Sinner : « Je sais que Serena, Sharapova, Agassi, McEnroe, Nadal et Borg l’ont fait. Mais je suis encore jeune. Je n’y pense pas du tout »

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Jannik Sinner s’est longue­ment confié lors d’un entre­tien accordée au quoti­dien italien, la Repubblica. 

Alors qu’il ne rejouera pas en compé­ti­tion offi­cielle avant 2027 à cause d’une bles­sure au genou, celui qui est toujours numéro 1 mondial a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’écrire son auto­bio­gra­phie. Une idée rejetée par l’in­té­ressé. Extrait. 

Il a désor­mais le temps d’écrire son auto­bio­gra­phie.
« Je n’y pense pas du tout. Je sais que Serena Williams, Sharapova, Agassi, McEnroe, Nadal et Borg l’ont écrite. Mais je suis encore jeune, je préfère les coups aux mots ; on en repar­lera peut‐être dans 20 ans. Je veux durer, avoir une longue carrière. J’ai dû m’arrêter un moment et lever la tête au‐delà des lignes, mais je veux la baisser à nouveau vers la balle. Je sais qu’il y a autre chose dehors, mais ma place, c’est là. Dans ce rectangle qu’on appelle le tennis ».

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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