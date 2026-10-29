Jannik Sinner s’est longuement confié lors d’un entretien accordée au quotidien italien, la Repubblica.
Alors qu’il ne rejouera pas en compétition officielle avant 2027 à cause d’une blessure au genou, celui qui est toujours numéro 1 mondial a été interrogé sur la possibilité d’écrire son autobiographie. Une idée rejetée par l’intéressé. Extrait.
Il a désormais le temps d’écrire son autobiographie.
« Je n’y pense pas du tout. Je sais que Serena Williams, Sharapova, Agassi, McEnroe, Nadal et Borg l’ont écrite. Mais je suis encore jeune, je préfère les coups aux mots ; on en reparlera peut‐être dans 20 ans. Je veux durer, avoir une longue carrière. J’ai dû m’arrêter un moment et lever la tête au‐delà des lignes, mais je veux la baisser à nouveau vers la balle. Je sais qu’il y a autre chose dehors, mais ma place, c’est là. Dans ce rectangle qu’on appelle le tennis ».
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 13:13