Après avoir trouvé un accord avec l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) pour une suspen­sion de trois mois, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a rapi­de­ment fait passer un message.

« Cette affaire me pesait depuis près d’un an et le processus était encore long, avec une déci­sion qui n’interviendrait peut‐être qu’à la fin de l’année. J’ai toujours admis que j’étais respon­sable de mon équipe et que les règles strictes de l’AMA consti­tuaient une protec­tion impor­tante pour le sport que j’aime. Sur cette base, j’ai accepté l’offre de l’AMA de résoudre cette procé­dure sur la base d’une sanc­tion de trois mois. »

🇮🇹 Jannik Sinner’s state­ment after being banned from profes­sional tennis for 3 months (returns during the Rome Masters):



« This case had been hanging over me now for nearly a year and the process still had a long time to run with a deci­sion maybe only at the end of the year.



