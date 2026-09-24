Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va faire son grand retour sur le circuit.
C’est en tout cas ce qu’affirme la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien assure que le numéro 1 mondial est désormais remis de sa blessure au genou et qu’il a été rassuré par sa séance d’entraînement effectuée en début de semaine avec Flavio Cobolli.
Sinner participera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre.
Jannik #Sinner torna a giocare a Pechino. L’arrivo nella capitale cinese è previsto tra domani e domenica #tennis @Gazzetta_it @FedeCocchi https://t.co/NGsq9Opf3F— Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) September 24, 2026
Une excellente nouvelle pour l’Italien, qui va donc retrouver la compétition après plus de deux mois d’absence !
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 13:53