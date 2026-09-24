Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va faire son grand retour sur le circuit.

C’est en tout cas ce qu’af­firme la Gazzetta dello Sport. Le quoti­dien italien assure que le numéro 1 mondial est désor­mais remis de sa bles­sure au genou et qu’il a été rassuré par sa séance d’entraînement effec­tuée en début de semaine avec Flavio Cobolli.

Sinner parti­ci­pera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre.

Une excel­lente nouvelle pour l’Italien, qui va donc retrouver la compé­ti­tion après plus de deux mois d’absence !