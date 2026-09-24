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Jannik Sinner, la fin d’un long suspens !

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va faire son grand retour sur le circuit. 

C’est en tout cas ce qu’af­firme la Gazzetta dello Sport. Le quoti­dien italien assure que le numéro 1 mondial est désor­mais remis de sa bles­sure au genou et qu’il a été rassuré par sa séance d’entraînement effec­tuée en début de semaine avec Flavio Cobolli.

Sinner parti­ci­pera ainsi à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre.

Une excel­lente nouvelle pour l’Italien, qui va donc retrouver la compé­ti­tion après plus de deux mois d’absence !

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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