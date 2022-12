Perturbé par quelques bles­sures au cours de cette saison 2022, Jannik Sinner s’est fixé comme objectif durant cette inter­saison de se renforcer physi­que­ment. C’est ce que l’Italien a confié lors d’une inter­view pour SuperTennis.

« Nous travaillons beau­coup d’un point de vue physique et main­te­nant la phase la plus impor­tante pour nous va commencer : la prépa­ra­tion hiver­nale. Dans les semaines à venir, nous aurons l’oc­ca­sion de travailler beau­coup. Je suis convaincu que mon physique sera plus fort. D’un point de vue tech­nique égale­ment, nous aurons l’op­por­tu­nité d’af­finer et d’au­to­ma­tiser de plus en plus les inno­va­tions sur lesquelles nous avons travaillé cette année. »