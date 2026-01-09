De passage en conférence de presse avant d’affronter Carlos Alcaraz dans un match exhibition très lucratif prévu ce samedi matin à Séoul, Jannik Sinner s’est longuement exprimé sur son grand rival.
Notamment interrogé sur sa première confrontation face à l’Espagnol sur le circuit principal (au deuxième tour de Paris‐Bercy 2021), l’Italien a révélé qu’il avait tout de suite décelé l’énorme potentiel de l’actuel numéro 1 mondial.
« Avant notre première rencontre, nous avions déjà joué l’un contre l’autre sur terre battue en Espagne. De mon point de vue, en 2021, j’étais très loin de mon niveau actuel. Il était très jeune, mais on voyait qu’il était spécial en le voyant de l’autre côté du court. J’étais sûr qu’il arriverait là où il est aujourd’hui, alors que je n’en étais pas sûr pour moi. Je ne vais pas mentir. Il y a une grande rivalité entre nous, mais en dehors du court, nous avons aussi une excellente relation. C’est toujours un plaisir pour moi d’affronter Carlos, j’espère pouvoir le faire souvent, car cela m’aide à atteindre mes objectifs. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 19:45