Jannik Sinner : « La première fois que j’ai affronté Carlos Alcaraz sur le circuit prin­cipal, je ne vais pas mentir, j’étais sûr qu’il arri­ve­rait là où il est aujourd’hui, alors que je n’en étais pas sûr pour moi »

De passage en confé­rence de presse avant d’af­fronter Carlos Alcaraz dans un match exhi­bi­tion très lucratif prévu ce samedi matin à Séoul, Jannik Sinner s’est longue­ment exprimé sur son grand rival.

Notamment inter­rogé sur sa première confron­ta­tion face à l’Espagnol sur le circuit prin­cipal (au deuxième tour de Paris‐Bercy 2021), l’Italien a révélé qu’il avait tout de suite décelé l’énorme poten­tiel de l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Avant notre première rencontre, nous avions déjà joué l’un contre l’autre sur terre battue en Espagne. De mon point de vue, en 2021, j’étais très loin de mon niveau actuel. Il était très jeune, mais on voyait qu’il était spécial en le voyant de l’autre côté du court. J’étais sûr qu’il arri­ve­rait là où il est aujourd’hui, alors que je n’en étais pas sûr pour moi. Je ne vais pas mentir. Il y a une grande riva­lité entre nous, mais en dehors du court, nous avons aussi une excel­lente rela­tion. C’est toujours un plaisir pour moi d’af­fronter Carlos, j’es­père pouvoir le faire souvent, car cela m’aide à atteindre mes objectifs. »

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 19:45

