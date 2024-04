Si vous ne le saviez pas encore, Jannik Sinner a long­temps hésité entre le ski alpin et le tennis, lui qui était consi­déré jusqu’à ses 13 ans comme l’un des plus grands espoirs de son pays (cham­pion d’Italie dans la caté­gorie benjamin, et vice‐champion d’Italie en 2012 de slalom géant).

Et s’il a fini par choisir la petite balle jaune, le nouveau 2e joueur mondial a expliqué les raisons de ce choix dans une récente inter­view accordée à Vogue. Un choix plein de pragmatisme.

« Quand j’étais jeune, je gagnais beau­coup en ski, alors qu’au tennis, je ne gagnais jamais. Puis, petit à petit, j’ai commencé à perdre en ski, parce que physi­que­ment, je n’étais pas prêt pour la compé­ti­tion. J’ai toujours été assez maigre et tout… La raison pour laquelle j’ai choisi le tennis plutôt que le ski, c’est qu’au tennis, on peut faire des erreurs, on peut perdre des points, mais on peut toujours gagner le match. En ski, si vous faites une erreur, une grosse erreur, vous ne pouvez pas gagner. »