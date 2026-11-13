Invité à répondre à une série de questions‐réponses en marge d’un évène­ment dédié à l’un de ses spon­sors, Explora Journeys (une compa­gnie de croi­sière de luxe), Jannik Sinner a fait part de son côté casa­nier lors­qu’il avait un peu de temps libre.

Another Q&A with Jannik Sinner !



🎙️« Do you have any trave­ling rituals ? »

🦊 « I read an inter­view with Kimi [Antonelli] where he said that before every Grand Prix he washes his car and I am the same when it comes to this. It’s very strange but it is what it is. On the airplane I… pic.twitter.com/0GLisuQA61 — jannik sinner files (@jannik_files) November 13, 2026

« Pendant son temps libre ? Ce qui compte le plus, c’est la compa­gnie, peu importe l’endroit. L’important, c’est d’être tran­quille. Je ne vais pas souvent chez mes parents, deux ou trois fois par an. En fait, je ne les vois pas souvent. Mais je me sens aussi très bien à Monte‐Carlo, chez moi. Il y a beau­coup d’intimité, ce que j’apprécie. Je connais très bien les endroits où aller, les restau­rants, et j’ai désor­mais aussi mes propres amis. Mes restau­rants préférés ? J’en ai beau­coup. Mais parfois, j’aime aussi cuisiner chez moi et rester seul. J’apprécie beau­coup le temps que je passe seul. »