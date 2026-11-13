Invité à répondre à une série de questions‐réponses en marge d’un évènement dédié à l’un de ses sponsors, Explora Journeys (une compagnie de croisière de luxe), Jannik Sinner a fait part de son côté casanier lorsqu’il avait un peu de temps libre.
« Pendant son temps libre ? Ce qui compte le plus, c’est la compagnie, peu importe l’endroit. L’important, c’est d’être tranquille. Je ne vais pas souvent chez mes parents, deux ou trois fois par an. En fait, je ne les vois pas souvent. Mais je me sens aussi très bien à Monte‐Carlo, chez moi. Il y a beaucoup d’intimité, ce que j’apprécie. Je connais très bien les endroits où aller, les restaurants, et j’ai désormais aussi mes propres amis. Mes restaurants préférés ? J’en ai beaucoup. Mais parfois, j’aime aussi cuisiner chez moi et rester seul. J’apprécie beaucoup le temps que je passe seul. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 17:17