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Jannik Sinner, le soli­taire : « Je ne vois pas souvent mes parents. Je me sens très bien à Monte‐Carlo. J’aime rester seul chez moi »

Par
Thomas S
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Invité à répondre à une série de questions‐réponses en marge d’un évène­ment dédié à l’un de ses spon­sors, Explora Journeys (une compa­gnie de croi­sière de luxe), Jannik Sinner a fait part de son côté casa­nier lors­qu’il avait un peu de temps libre. 

« Pendant son temps libre ? Ce qui compte le plus, c’est la compa­gnie, peu importe l’endroit. L’important, c’est d’être tran­quille. Je ne vais pas souvent chez mes parents, deux ou trois fois par an. En fait, je ne les vois pas souvent. Mais je me sens aussi très bien à Monte‐Carlo, chez moi. Il y a beau­coup d’intimité, ce que j’apprécie. Je connais très bien les endroits où aller, les restau­rants, et j’ai désor­mais aussi mes propres amis. Mes restau­rants préférés ? J’en ai beau­coup. Mais parfois, j’aime aussi cuisiner chez moi et rester seul. J’apprécie beau­coup le temps que je passe seul. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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