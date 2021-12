Promis à un avenir radieux, Jannik Sinner, 10e joueur mondial à 20 ans, possède en plus de cela une menta­lité exem­plaire. Au cours d’une inter­view inté­res­sante sur Youtube avec l’un de ses spon­sors, la banque italienne Intesa San Paolo, la jeune italien a donné sa propre défi­ni­tion du « talent ».

« Le talent n’existe pas pour moi, il faut l’ac­quérir. On peut avoir des compé­tences un peu meilleures, mais si on travaille, on arri­vera plus haut ; celui qui travaille est celui qui a du talent », a lancé le protégé de Riccardo Piatti qui mise unique­ment sur cette notion de travail pour atteindre ses rêves.