Après avoir passé du temps avec sa famille où il a été aperçu et filmé sur une piste de ski en train de montrer ses talents de skieur, Jannik Sinner, lors d’une inter­view accordée à la Rai, a notam­ment insisté sur l’im­por­tance de ces moments et de son grand frère.

« Je me souviens toujours d’où je viens et, même si beau­coup de gens me recon­naissent sur les pistes, le fait d’être avec ma famille et mes amis me donne la certi­tude que je suis toujours le même. Mon frère (Mark) est peut‐être mon premier meilleur ami. Quand j’ai des problèmes, il me dit toujours la vérité. Je suis très heureux et recon­nais­sant de l’avoir, et j’ai encore plus de chance qu’il ait trois ans de plus que moi. »