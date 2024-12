Au cours d’une inté­res­sante inter­view accordée au maga­zine Esquire, Jannik Sinner a été ques­tionné sur de nombreux sujets et notam­ment sur ce qu’il avait le plus appris lors de cette saison 2024 remar­quable. Et sans surprise, il a pointé du doigt sa progres­sion sur l’as­pect tactique.

« La tactique. C’est impor­tant parce que cela peut vous permettre d’ajuster un match qui ne se déroule pas bien. Lorsque Simone Vagnozzi est arrivé dans mon équipe, il me donnait sept à huit infor­ma­tions par match. Honnêtement, je ne compre­nais rien. Il me disait : ‘De temps en temps, tu fais un slice’. Mais je ne savais pas comment faire, alors nous avons fait beau­coup de chan­ge­ments. C’est un coup que je ne fais pas correc­te­ment sur le plan tech­nique, parce que je tiens la raquette à deux mains. Néanmoins, je me sens plus en confiance avec ce coup. Simone est bon parce que nous parlons beau­coup et qu’il ne m’im­pose pas de règles. Il me demande d’être plus fluide et d’avoir la bonne distance. Toucher la balle de la bonne manière, c’est aussi dépenser moins d’énergie. »