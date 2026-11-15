Particulièrement présent ces derniers jours dans les médias dans le cadre de plusieurs opérations marketings pour ses sponsors, Jannik Sinner a pris le temps de s’exprimer sur plusieurs sujets qui lui tiennent à coeur. L’un d’entre eux concerne le sujet éminemment important des réseaux sociaux sur lequel l’Italien a tenu à mettre en garde la nouvelle génération.
« Les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie. On peut les utiliser de manière positive, mais ils présentent aussi de nombreux aspects négatifs. Je recommande de s’en tenir à l’écart : c’est plus agréable de retrouver quelqu’un autour d’un café. Pour moi, les réseaux sociaux sont secondaires, mais chacun a son propre point de vue. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.