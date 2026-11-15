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Jannik Sinner met en garde la nouvelle géné­ra­tion sur les réseaux sociaux : « Je recom­mande de s’en tenir à l’écart : c’est plus agréable de retrouver quel­qu’un autour d’un café »

Par
Thomas S
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Particulièrement présent ces derniers jours dans les médias dans le cadre de plusieurs opéra­tions marke­tings pour ses spon­sors, Jannik Sinner a pris le temps de s’ex­primer sur plusieurs sujets qui lui tiennent à coeur. L’un d’entre eux concerne le sujet éminem­ment impor­tant des réseaux sociaux sur lequel l’Italien a tenu à mettre en garde la nouvelle génération. 

« Les réseaux sociaux occupent une place très impor­tante dans la vie. On peut les utiliser de manière posi­tive, mais ils présentent aussi de nombreux aspects néga­tifs. Je recom­mande de s’en tenir à l’écart : c’est plus agréable de retrouver quel­qu’un autour d’un café. Pour moi, les réseaux sociaux sont secon­daires, mais chacun a son propre point de vue. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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