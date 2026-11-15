Particulièrement présent ces derniers jours dans les médias dans le cadre de plusieurs opéra­tions marke­tings pour ses spon­sors, Jannik Sinner a pris le temps de s’ex­primer sur plusieurs sujets qui lui tiennent à coeur. L’un d’entre eux concerne le sujet éminem­ment impor­tant des réseaux sociaux sur lequel l’Italien a tenu à mettre en garde la nouvelle génération.

« Les réseaux sociaux occupent une place très impor­tante dans la vie. On peut les utiliser de manière posi­tive, mais ils présentent aussi de nombreux aspects néga­tifs. Je recom­mande de s’en tenir à l’écart : c’est plus agréable de retrouver quel­qu’un autour d’un café. Pour moi, les réseaux sociaux sont secon­daires, mais chacun a son propre point de vue. »