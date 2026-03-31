Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus écla­tante des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.

Dans des propos relayés par OA Sport après son sacre en Floride, l’Italien a évoqué la possi­bi­lité de reprendre la place de numéro 1 mondial à court terme, un scénario envi­sa­geable dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 4 au 12 avril).

« Je pense que notre sport est telle­ment indi­vi­duel qu’il est très diffi­cile de se projeter. Comme je l’ai dit, cela ne change en rien ma vision d’ensemble : pour moi, tout dépend de ma façon de jouer et le clas­se­ment devrait refléter cela. Carlos a été telle­ment constant pendant si long­temps. Maintenant, nous passons à la terre battue, où nous savons tous à quel point il est fort, mais je me concentre sur mon propre jeu. Pour moi, le plus impor­tant main­te­nant est de récu­pérer, de profiter de ce moment, et je n’ai pas beau­coup de temps pour m’adapter si je veux jouer à Monte‐Carlo sur terre battue. On verra bien, j’essaie de profiter de ce moment sans trop réflé­chir. J’ai toujours été quelqu’un qui vit plei­ne­ment le présent, je ne regarde pas trop vers l’avenir, ni vers le passé. Quoi qu’il arrive, ça arrive, et je suis très heureux de ces tour­nois ; main­te­nant, un nouveau chapitre commence, de nouveau sur terre battue, on verra comment ça se passe. »