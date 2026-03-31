Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus éclatante des manières en réalisant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.
Dans des propos relayés par OA Sport après son sacre en Floride, l’Italien a évoqué la possibilité de reprendre la place de numéro 1 mondial à court terme, un scénario envisageable dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 4 au 12 avril).
« Je pense que notre sport est tellement individuel qu’il est très difficile de se projeter. Comme je l’ai dit, cela ne change en rien ma vision d’ensemble : pour moi, tout dépend de ma façon de jouer et le classement devrait refléter cela. Carlos a été tellement constant pendant si longtemps. Maintenant, nous passons à la terre battue, où nous savons tous à quel point il est fort, mais je me concentre sur mon propre jeu. Pour moi, le plus important maintenant est de récupérer, de profiter de ce moment, et je n’ai pas beaucoup de temps pour m’adapter si je veux jouer à Monte‐Carlo sur terre battue. On verra bien, j’essaie de profiter de ce moment sans trop réfléchir. J’ai toujours été quelqu’un qui vit pleinement le présent, je ne regarde pas trop vers l’avenir, ni vers le passé. Quoi qu’il arrive, ça arrive, et je suis très heureux de ces tournois ; maintenant, un nouveau chapitre commence, de nouveau sur terre battue, on verra comment ça se passe. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 09:58