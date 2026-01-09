AccueilATPJannik Sinner met les choses au clair sur sa rivalité avec Carlos...
Jannik Sinner met les choses au clair sur sa riva­lité avec Carlos Alcaraz : « Nous ne pouvons pas nous comparer à Federer, Nadal et Djokovic. Chacun est diffé­rent. Nous voulons écrire notre propre histoire »

De passage en confé­rence de presse à Séoul, en Corée du Sud, aux côtés de Carlos Alcaraz à quelques heures de leur match exhi­bi­tion très lucratif, Jannik Sinner a encore dû mettre les choses au clair à propos des compa­rai­sons inces­santes entre son duo avec l’Espagnol et le fameux Big 3. 

« Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais il sera inté­res­sant de voir comment nous nous en sorti­rons dans diffé­rentes circons­tances et sur diffé­rentes surfaces. Nous sommes heureux d’être ici et d’of­frir du beau tennis. Nous sommes égale­ment ici pour faire sourire le plus de gens possible, Carlos est l’un des joueurs les plus diver­tis­sants du monde du tennis. Nous devons égale­ment voir dans quelle mesure nous pouvons main­tenir ce niveau de riva­lité, comme l’ont fait Federer, Nadal et Djokovic, auxquels nous ne pouvons pas nous comparer. Nous voulons écrire notre propre histoire, dans le sport, on ne peut pas faire de compa­rai­sons car chacun est différent. »

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 15:45

