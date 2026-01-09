De passage en conférence de presse à Séoul, en Corée du Sud, aux côtés de Carlos Alcaraz à quelques heures de leur match exhibition très lucratif, Jannik Sinner a encore dû mettre les choses au clair à propos des comparaisons incessantes entre son duo avec l’Espagnol et le fameux Big 3.
« Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais il sera intéressant de voir comment nous nous en sortirons dans différentes circonstances et sur différentes surfaces. Nous sommes heureux d’être ici et d’offrir du beau tennis. Nous sommes également ici pour faire sourire le plus de gens possible, Carlos est l’un des joueurs les plus divertissants du monde du tennis. Nous devons également voir dans quelle mesure nous pouvons maintenir ce niveau de rivalité, comme l’ont fait Federer, Nadal et Djokovic, auxquels nous ne pouvons pas nous comparer. Nous voulons écrire notre propre histoire, dans le sport, on ne peut pas faire de comparaisons car chacun est différent. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 15:45