De retour au charbon depuis déjà plusieurs semaines sur les courts de la Mouratoglou Academy, à Dubaï, Jannik Sinner ne chôme vrai­ment pas à l’ap­proche de la saison 2026.

Après plusieurs vidéos où on pouvait le voir fracasser la balle, l’Italien a cette fois été filmé en train de bosser son physique avec un exer­cice bien connu des joueurs profes­sion­nels et amateurs :

Volée / Smash. L’exercice qui brûle le plus les cannes.



Jannik Sinner à Dubai.pic.twitter.com/YUxEViZR0k — Tennis Legend (@TennisLegende) December 29, 2025

Le 2e joueur mondial semble en très grande forme.