De retour au charbon depuis déjà plusieurs semaines sur les courts de la Mouratoglou Academy, à Dubaï, Jannik Sinner ne chôme vraiment pas à l’approche de la saison 2026.
Après plusieurs vidéos où on pouvait le voir fracasser la balle, l’Italien a cette fois été filmé en train de bosser son physique avec un exercice bien connu des joueurs professionnels et amateurs :
Volée / Smash. L’exercice qui brûle le plus les cannes.— Tennis Legend (@TennisLegende) December 29, 2025
Jannik Sinner à Dubai.pic.twitter.com/YUxEViZR0k
Le 2e joueur mondial semble en très grande forme.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 15:15