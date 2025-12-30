AccueilVidéosJannik Sinner ne rigole vraiment pas à l'entraînement
Jannik Sinner ne rigole vrai­ment pas à l’entraînement

De retour au charbon depuis déjà plusieurs semaines sur les courts de la Mouratoglou Academy, à Dubaï, Jannik Sinner ne chôme vrai­ment pas à l’ap­proche de la saison 2026. 

Après plusieurs vidéos où on pouvait le voir fracasser la balle, l’Italien a cette fois été filmé en train de bosser son physique avec un exer­cice bien connu des joueurs profes­sion­nels et amateurs : 

Le 2e joueur mondial semble en très grande forme. 

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 15:15

