Certains joueurs sont habi­tués à la présence de leurs parents dans leur box à presque tous les matches, mais pour le N°1 mondial Jannik Sinner, c’est bien diffé­rent. Sa maman avait même décidé de venir le voir unique­ment s’il jouait une finale de Grand Chelem. Alors lorsqu’elle est venue le voir à Roland‐Garros et que l’Italien a perdu au terme d’un match fou face à Carlos Alcaraz, il s’est demandé s’il valait mieux que sa mère revienne la prochaine fois ou non…

Jannik talking about his mother Siglinde to @SkySport 😭❤️



“In Rome she didn’t watch any match but she was at the final, I lost it. In Paris she was there, I lost it. When she told me she would come to Wimbledon, I wanted to tell her that it was her last chance!” pic.twitter.com/APf6WlGby7 — jannik files (@jannik_files) November 5, 2025

« Quand j’ai commencé à mieux jouer, il y a environ deux ou trois ans, maman m’a dit : ‘Je ne veux pas être dans ta loge, mais si tu arrives en finale d’un Grand Chelem en Europe, je veux être là !’ Au début, j’ai ri, je lui ai dit que ça n’ar­ri­ve­rait jamais. À Rome, elle est venue au tournoi, elle n’a regardé aucun match, mais elle était en finale. J’ai craqué. À Paris, elle était là, j’ai craqué, alors quand elle m’a dit qu’elle vien­drait à Wimbledon, je ne lui ai rien dit, mais j’avais envie de lui dire que c’était sa dernière chance ! »