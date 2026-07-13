Si Jannik Sinner était certai­ne­ment ravi de ne pas avoir eu à affronter Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon ce dimanche, pour une revanche de la dernière édition, l’Italien a quand même eu quelques mots doux pour son grand rival lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« Un immense respect à Sascha Alexander Zverev, car ce qu’il fait est incroyable. J’avais pu voir en le regar­dant jouer ses autres matches que son coup droit partait très vite. C’est un joueur très piégeux à affronter, car il peut y avoir plusieurs jeux d’af­filée où vous ne touchez pas la balle telle­ment il sert bien. Et dès qu’il le peut, il essaie main­te­nant de faire énor­mé­ment de dégâts. Son jeu ne cesse de progresser. Ce qui est positif, car il y a toujours quel­qu’un qui vous pousse dans vos retran­che­ments. On espère que Carlos [Alcaraz] va revenir aussi, car le tennis a besoin de lui. Avoir encore Novak dans les parages, voir tous les jeunes joueurs arriver, c’est vrai­ment super car il faut toujours travailler de plus en plus dur pour vivre des moments comme ceux‐là. »