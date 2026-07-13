Si Jannik Sinner était certainement ravi de ne pas avoir eu à affronter Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon ce dimanche, pour une revanche de la dernière édition, l’Italien a quand même eu quelques mots doux pour son grand rival lors de sa conférence de presse d’après match.
« Un immense respect à Sascha Alexander Zverev, car ce qu’il fait est incroyable. J’avais pu voir en le regardant jouer ses autres matches que son coup droit partait très vite. C’est un joueur très piégeux à affronter, car il peut y avoir plusieurs jeux d’affilée où vous ne touchez pas la balle tellement il sert bien. Et dès qu’il le peut, il essaie maintenant de faire énormément de dégâts. Son jeu ne cesse de progresser. Ce qui est positif, car il y a toujours quelqu’un qui vous pousse dans vos retranchements. On espère que Carlos [Alcaraz] va revenir aussi, car le tennis a besoin de lui. Avoir encore Novak dans les parages, voir tous les jeunes joueurs arriver, c’est vraiment super car il faut toujours travailler de plus en plus dur pour vivre des moments comme ceux‐là. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 18:55