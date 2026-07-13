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Jannik Sinner n’ou­blie pas Alcaraz après son sacre : « On espère que Carlos va revenir, car le tennis a besoin de lui »

Par
Thomas S
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Si Jannik Sinner était certai­ne­ment ravi de ne pas avoir eu à affronter Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon ce dimanche, pour une revanche de la dernière édition, l’Italien a quand même eu quelques mots doux pour son grand rival lors de sa confé­rence de presse d’après match. 

« Un immense respect à Sascha Alexander Zverev, car ce qu’il fait est incroyable. J’avais pu voir en le regar­dant jouer ses autres matches que son coup droit partait très vite. C’est un joueur très piégeux à affronter, car il peut y avoir plusieurs jeux d’af­filée où vous ne touchez pas la balle telle­ment il sert bien. Et dès qu’il le peut, il essaie main­te­nant de faire énor­mé­ment de dégâts. Son jeu ne cesse de progresser. Ce qui est positif, car il y a toujours quel­qu’un qui vous pousse dans vos retran­che­ments. On espère que Carlos [Alcaraz] va revenir aussi, car le tennis a besoin de lui. Avoir encore Novak dans les parages, voir tous les jeunes joueurs arriver, c’est vrai­ment super car il faut toujours travailler de plus en plus dur pour vivre des moments comme ceux‐là. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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