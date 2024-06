Le nouveau numéro 1 mondial a accordé un peu de temps à l’agence de presse, AP, pour évoquer son senti­ment alors qu’il a été sacré offi­ciel­le­ment numéro 1 mondial. Jannik estime que c’est vrai­ment une nouvelle période qui s’ouvre pour lui et il a bien l’in­ten­tion de parvenir à relever ce défi.

« Être numéro un est une grande réus­site que je célé­brerai avec les gens qui m’aiment. C’est un rêve devenu réalité, mais d’un autre côté, je dois main­te­nant faire face à de nouveaux défis. Les adver­saires ? Ils n’ont plus rien à perdre contre moi et j’ai tout à perdre, mais c’est ce qui est exci­tant. Il faut travailler pour avoir des solu­tions diffé­rentes sur le terrain et j’es­père que ce sera ma prochaine étape. Dans les prochains mois, je veux apprendre à me préparer à être plus impré­vi­sible sur le terrain. »