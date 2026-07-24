Lors d’une interview accordée au quotidien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est confié sur sa quête permanente d’excellence, tout en rappelant son attachement aux plaisirs simples de la vie.
« J’essaie toujours de donner le meilleur de nous‐mêmes et de rechercher l’excellence dans tout ce que je fais. On pourrait dire que je ne m’arrête jamais. Mais je suis aussi italien et je sais profiter des bonnes choses de la vie : un bon dîner, un voyage dans un nouvel endroit, le temps passé avec les personnes que nous aimons. »
Le numéro 1 mondial a également expliqué qu’il était désormais en préparation pour la tournée américaine, qui démarrera sans doute pour lui au Canada début août.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 13:54