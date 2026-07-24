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Jannik Sinner : « On pour­rait dire que je ne m’ar­rête jamais, mais je suis Italien et je sais profiter des bonnes choses de la vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est confié sur sa quête perma­nente d’ex­cel­lence, tout en rappe­lant son atta­che­ment aux plai­sirs simples de la vie.

« J’essaie toujours de donner le meilleur de nous‐mêmes et de recher­cher l’excellence dans tout ce que je fais. On pour­rait dire que je ne m’ar­rête jamais. Mais je suis aussi italien et je sais profiter des bonnes choses de la vie : un bon dîner, un voyage dans un nouvel endroit, le temps passé avec les personnes que nous aimons. »

Le numéro 1 mondial a égale­ment expliqué qu’il était désor­mais en prépa­ra­tion pour la tournée améri­caine, qui démar­rera sans doute pour lui au Canada début août. 

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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