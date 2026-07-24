Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien italien Secolo XIX, une dizaine de jours après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner s’est confié sur sa quête perma­nente d’ex­cel­lence, tout en rappe­lant son atta­che­ment aux plai­sirs simples de la vie.

« J’essaie toujours de donner le meilleur de nous‐mêmes et de recher­cher l’excellence dans tout ce que je fais. On pour­rait dire que je ne m’ar­rête jamais. Mais je suis aussi italien et je sais profiter des bonnes choses de la vie : un bon dîner, un voyage dans un nouvel endroit, le temps passé avec les personnes que nous aimons. »

Le numéro 1 mondial a égale­ment expliqué qu’il était désor­mais en prépa­ra­tion pour la tournée améri­caine, qui démar­rera sans doute pour lui au Canada début août.