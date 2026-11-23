Coup de tonnerre sur la planète tennis.

Absent depuis le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner va encore repousser son retour.

Les médias italiens annoncent en effet que le numéro 2 mondial a pris la déci­sion de se faire opérer ce mardi 24 novembre en Finlande, par le chirur­gien Lasse Lempainen.

Une inter­ven­tion qui devrait entraîner une longue période d’indisponibilité, estimée à plusieurs mois. Conséquence : le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem devrait manquer l’Open d’Australie et pour­rait ne retrouver les courts qu’au début de la saison sur terre battue, début avril. Il aurait alors manqué 10 mois de compétition !

« Des examens récents ont révélé une aggra­va­tion de l’in­flam­ma­tion (qui excluait la chirurgie) et donc la possi­bi­lité de résoudre le problème tendi­neux », explique notam­ment Il Giornale.

Decisione presa : Jannik Sinner si opera al ginoc­chio destro (@skysport) pic.twitter.com/I2ZBpdmbPY — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 23, 2026

Un nouveau coup dur pour l’Italien, dont le retour à la compé­ti­tion semble désor­mais bien plus loin­tain que prévu.