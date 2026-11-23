Absent depuis le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner va encore repousser son retour.
Les médias italiens annoncent en effet que le numéro 2 mondial a pris la décision de se faire opérer ce mardi 24 novembre en Finlande, par le chirurgien Lasse Lempainen.
Une intervention qui devrait entraîner une longue période d’indisponibilité, estimée à plusieurs mois. Conséquence : le quintuple vainqueur en Grand Chelem devrait manquer l’Open d’Australie et pourrait ne retrouver les courts qu’au début de la saison sur terre battue, début avril. Il aurait alors manqué 10 mois de compétition !
« Des examens récents ont révélé une aggravation de l’inflammation (qui excluait la chirurgie) et donc la possibilité de résoudre le problème tendineux », explique notamment Il Giornale.
Un nouveau coup dur pour l’Italien, dont le retour à la compétition semble désormais bien plus lointain que prévu.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.