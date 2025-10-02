Lors de sa conférence de presse après sa victoire à Pékin, Jannik est revenu sur l’idée de gérer de façon optimale son calendrier.
« Moi, par exemple, j’ai préféré faire l’impasse sur certains tournois parce que je pensais que c’était la bonne décision pour mon corps et mon esprit. Cette année, je n’ai pas joué à Toronto. En fin de compte, tu peux toujours choisir : oui, il y a des tournois obligatoires, mais c’est toi qui décides ce qui est le mieux pour toi. Je continuerai à faire mes choix dans cette direction. Gérer le calendrier n’est jamais simple. Mais l’année dernière, je pense qu’on s’en est bien sortis : j’ai terminé la saison en jouant à un niveau très élevé, précisément grâce aux décisions prises auparavant, en évitant certains tournois. Je ne dis pas que c’est la stratégie parfaite, parce qu’on ne peut jamais être sûr. À 23 ou 24 ans, ce n’est pas facile de vraiment connaître son corps et de comprendre ce qui est le mieux. C’est pourquoi il est crucial d’être entouré des bonnes personnes, capables de te guider dans les moments clés »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 11:13