Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire à Pékin, Jannik est revenu sur l’idée de gérer de façon opti­male son calendrier.

« Moi, par exemple, j’ai préféré faire l’impasse sur certains tour­nois parce que je pensais que c’était la bonne déci­sion pour mon corps et mon esprit. Cette année, je n’ai pas joué à Toronto. En fin de compte, tu peux toujours choisir : oui, il y a des tour­nois obli­ga­toires, mais c’est toi qui décides ce qui est le mieux pour toi. Je conti­nuerai à faire mes choix dans cette direc­tion. Gérer le calen­drier n’est jamais simple. Mais l’année dernière, je pense qu’on s’en est bien sortis : j’ai terminé la saison en jouant à un niveau très élevé, préci­sé­ment grâce aux déci­sions prises aupa­ra­vant, en évitant certains tour­nois. Je ne dis pas que c’est la stra­tégie parfaite, parce qu’on ne peut jamais être sûr. À 23 ou 24 ans, ce n’est pas facile de vrai­ment connaître son corps et de comprendre ce qui est le mieux. C’est pour­quoi il est crucial d’être entouré des bonnes personnes, capables de te guider dans les moments clés »