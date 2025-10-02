AccueilATPJannik Sinner : "Oui, il y a des tournois obligatoires, mais c’est...
ATP

Jannik Sinner : « Oui, il y a des tour­nois obli­ga­toires, mais c’est toi qui décides ce qui est le mieux pour toi. Je conti­nuerai à faire mes choix dans cette direction »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

205

Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire à Pékin, Jannik est revenu sur l’idée de gérer de façon opti­male son calendrier.

« Moi, par exemple, j’ai préféré faire l’impasse sur certains tour­nois parce que je pensais que c’était la bonne déci­sion pour mon corps et mon esprit. Cette année, je n’ai pas joué à Toronto. En fin de compte, tu peux toujours choisir : oui, il y a des tour­nois obli­ga­toires, mais c’est toi qui décides ce qui est le mieux pour toi. Je conti­nuerai à faire mes choix dans cette direc­tion. Gérer le calen­drier n’est jamais simple. Mais l’année dernière, je pense qu’on s’en est bien sortis : j’ai terminé la saison en jouant à un niveau très élevé, préci­sé­ment grâce aux déci­sions prises aupa­ra­vant, en évitant certains tour­nois. Je ne dis pas que c’est la stra­tégie parfaite, parce qu’on ne peut jamais être sûr. À 23 ou 24 ans, ce n’est pas facile de vrai­ment connaître son corps et de comprendre ce qui est le mieux. C’est pour­quoi il est crucial d’être entouré des bonnes personnes, capables de te guider dans les moments clés »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 11:13

Article précédent
Monfils est prêt pour sa nouvelle vie : « J’ai envie d’en profiter, de ne pas penser au moment quand ma fille sera plus grande et qu’elle me dira : « Papa tu es un pauvre con »
Article suivant
Chesnokov ironise au sujet de Federer et du Hall of Fame : « Il devrait y être non seule­ment avec ses deux pieds, mais avec ses quatre pieds ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.