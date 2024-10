Au cours de son long entre­tien accordé derniè­re­ment à Sky Sports, Jannik Sinner a abordé de nombreux sujets liés à sa saison à rebondissements.

Et après avoir évoqué avec une certaine sincé­rité son affaire de dopage, l’Italien a évoqué sa place de numéro 1 mondial en citant un spécia­liste en la matière.

« Pete Sampras disait que lorsque vous devenez numéro un mondial, c’est comme si vous aviez une cible derrière vous et que tout le monde voulait vous frapper. Perdre en tant que numéro 1 mondial est diffé­rent parce que vous sentez que dès que vous perdez un match, vous perdez vrai­ment. Lorsque vous êtes numéro 10 et que vous perdez contre le numéro 5, c’est un peu diffé­rent parce qu’il est plus fort que vous, mais lorsque vous êtes numéro 1, vous êtes toujours le plus recherché, mais c’est ce qui rend le jeu si génial. »