Malgré son forfait pour les Nitto ATP Finals, Jannik Sinner est partout cette semaine pour assurer la promotion des marques avec lesquelles il collabore. Une présence plutôt logique puisqu’il s’agit d’un véritable temps fort du tennis italien, à l’Inalpi Arena de Turin.
Une nouvelle fois invité sur un plateau, cette fois en compagnie de la légende du football italien Paolo Maldini, Sinner s’est amusé à faire preuve d’autodérision concernant son état physique actuel, en faisant référence aux blessures rencontrées par l’ancien footballeur au cours de sa carrière.
« Je crois que nous avons les mêmes genoux », a déclaré le numéro deux mondial qui, malgré la situation, garde le sourire. Une attitude tout à son honneur.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 10:18