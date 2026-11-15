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Jannik Sinner plai­sante avec une légende du foot italien : « Je crois que nous avons les mêmes genoux »

Par
Antoine Trupiano
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Malgré son forfait pour les Nitto ATP Finals, Jannik Sinner est partout cette semaine pour assurer la promo­tion des marques avec lesquelles il colla­bore. Une présence plutôt logique puisqu’il s’agit d’un véri­table temps fort du tennis italien, à l’Inalpi Arena de Turin.

Une nouvelle fois invité sur un plateau, cette fois en compa­gnie de la légende du foot­ball italien Paolo Maldini, Sinner s’est amusé à faire preuve d’autodérision concer­nant son état physique actuel, en faisant réfé­rence aux bles­sures rencon­trées par l’ancien foot­bal­leur au cours de sa carrière.

« Je crois que nous avons les mêmes genoux », a déclaré le numéro deux mondial qui, malgré la situa­tion, garde le sourire. Une atti­tude tout à son honneur.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 10:18

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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