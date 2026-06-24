Présent à Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, afin de se préparer au mieux après son énorme défaillance à Roland‐Garros, Jannik Sinner a accordé une inter­view à « Stan Sport » dans laquelle il est revenu sur son sacre à Londres l’an dernier.

« Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j’étais petit, je n’au­rais jamais imaginé me retrouver dans cette situa­tion. Je n’aurais même pas imaginé jouer ici à Wimbledon, parce que c’était telle­ment, telle­ment loin, et comme je viens d’une toute petite ville, ce n’était pas réaliste de penser que je joue­rais un jour à Wimbledon. Et main­te­nant, j’ai au moins un trophée et je vois mon nom ici, à côté de tous ces grands noms. Je me souviens très bien du dernier point, de ce que j’ai ressenti, et j’ai aussi vu ma famille juste là, toute mon équipe, mon frère… C’était incroyable. C’est sans aucun doute quelque chose que j’adorerais revivre, je ne mens pas, mais en même temps, si ça ne devait pas se repro­duire, je l’ai fait une fois, et je m’en souvien­drai pour toujours, pour le reste de ma vie »

Jannik Sinner on winning Wimbledon last year 🌱❤️



🦊: “If I’m very honest with you, when I was a little kid, I never would have thought to be in the posi­tion. Not even to play here in Wimbledon, because it was so, so far, and me coming from a very small town, it’s not realistic… pic.twitter.com/4QvlzVKqf0 — jannik sinner files (@jannik_files) June 24, 2026

J‑5 avant le début du troi­sième Grand Chelem de l’année (29 juin au 12 juillet).