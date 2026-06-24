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Jannik Sinner : « Pour être tout à fait honnête, je n’au­rais jamais imaginé me retrouver dans cette situation »

Par
Baptiste Mulatier
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Présent à Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, afin de se préparer au mieux après son énorme défaillance à Roland‐Garros, Jannik Sinner a accordé une inter­view à « Stan Sport » dans laquelle il est revenu sur son sacre à Londres l’an dernier.

« Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j’étais petit, je n’au­rais jamais imaginé me retrouver dans cette situa­tion. Je n’aurais même pas imaginé jouer ici à Wimbledon, parce que c’était telle­ment, telle­ment loin, et comme je viens d’une toute petite ville, ce n’était pas réaliste de penser que je joue­rais un jour à Wimbledon. Et main­te­nant, j’ai au moins un trophée et je vois mon nom ici, à côté de tous ces grands noms. Je me souviens très bien du dernier point, de ce que j’ai ressenti, et j’ai aussi vu ma famille juste là, toute mon équipe, mon frère… C’était incroyable. C’est sans aucun doute quelque chose que j’adorerais revivre, je ne mens pas, mais en même temps, si ça ne devait pas se repro­duire, je l’ai fait une fois, et je m’en souvien­drai pour toujours, pour le reste de ma vie »

J‑5 avant le début du troi­sième Grand Chelem de l’année (29 juin au 12 juillet). 

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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