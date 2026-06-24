Présent à Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, afin de se préparer au mieux après son énorme défaillance à Roland‐Garros, Jannik Sinner a accordé une interview à « Stan Sport » dans laquelle il est revenu sur son sacre à Londres l’an dernier.
« Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j’étais petit, je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Je n’aurais même pas imaginé jouer ici à Wimbledon, parce que c’était tellement, tellement loin, et comme je viens d’une toute petite ville, ce n’était pas réaliste de penser que je jouerais un jour à Wimbledon. Et maintenant, j’ai au moins un trophée et je vois mon nom ici, à côté de tous ces grands noms. Je me souviens très bien du dernier point, de ce que j’ai ressenti, et j’ai aussi vu ma famille juste là, toute mon équipe, mon frère… C’était incroyable. C’est sans aucun doute quelque chose que j’adorerais revivre, je ne mens pas, mais en même temps, si ça ne devait pas se reproduire, je l’ai fait une fois, et je m’en souviendrai pour toujours, pour le reste de ma vie »
Jannik Sinner on winning Wimbledon last year 🌱❤️— jannik sinner files (@jannik_files) June 24, 2026
🦊: “If I’m very honest with you, when I was a little kid, I never would have thought to be in the position. Not even to play here in Wimbledon, because it was so, so far, and me coming from a very small town, it’s not realistic… pic.twitter.com/4QvlzVKqf0
J‑5 avant le début du troisième Grand Chelem de l’année (29 juin au 12 juillet).
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 09:13