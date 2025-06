Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Halle où il sera opposé à Yannick Hanfmann pour son entrée en lice, Jannik Sinner a expliqué pour­quoi il avait préféré le tournoi alle­mand à celui du Queen’s.

« Je n’aime pas arriver trop tôt à Londres. Et pour moi, c’est diffé­rent par rapport à l’en­droit d’où je viens (le Tyrol du Sud, ndlr), c’est spécial. Peut‐être que si quelque chose de bien se passe, mon père pourra venir aussi, et il pourra même y aller en voiture parce que nous sommes assez proches de chez nous. Il y a une très bonne atmo­sphère ici, les gens veulent voir du bon tennis. Et ils ont eu le meilleur avec Roger Federer. Je suis heureux d’être ici et de parti­ciper à ce tournoi. J’espère que ce sera un événe­ment de grande qualité, et je suis presque sûr que ce sera le cas. »