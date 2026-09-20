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« Jannik Sinner pour­rait faire l’im­passe sur la tournée asia­tique et faire son retour à Vienne, afin d’être prêt pour les Finales ATP et de mieux plani­fier l’année suivante », estime Stefano Pescosolido

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Thomas S
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Ancien 42e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Sky Sports en Italie, Stefano Pescosolido s’est exprimé sur l’ac­tua­lité du circuit et celle de son jeun compa­triote, Jannik Sinner, absent du circuit depuis son sacre à Wimbledon à cause d’une bles­sure au genou. 

Et pour Stefano, le numéro 1 mondial aurait tout interêt à jouer la carte de la prudence en à zappant la tournée asiatique. 

« Je pense qu’il est un peu plus prudent sur le plan physique. Il veut éviter les rechutes. Les tour­nois du Grand Chelem sont son objectif prin­cipal et j’ima­gine que l’année prochaine, il voudra être au meilleur de sa forme pour essayer de remporter le plus de victoires possible. » « Il a désor­mais deux options : Pékin et Shanghai, ou bien commencer par les tour­nois en salle. L’année dernière, lors du tournoi 1 000 en Chine, les condi­tions étaient égale­ment diffi­ciles et il avait dû aban­donner à cause de crampes. À mon avis, il pour­rait même faire l’im­passe sur la tournée asia­tique et faire son retour à Vienne, afin d’être prêt pour les Finales ATP et de mieux plani­fier l’année suivante. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 16:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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