Ancien 42e joueur mondial et désormais consultant pour Sky Sports en Italie, Stefano Pescosolido s’est exprimé sur l’actualité du circuit et celle de son jeun compatriote, Jannik Sinner, absent du circuit depuis son sacre à Wimbledon à cause d’une blessure au genou.
Et pour Stefano, le numéro 1 mondial aurait tout interêt à jouer la carte de la prudence en à zappant la tournée asiatique.
« Je pense qu’il est un peu plus prudent sur le plan physique. Il veut éviter les rechutes. Les tournois du Grand Chelem sont son objectif principal et j’imagine que l’année prochaine, il voudra être au meilleur de sa forme pour essayer de remporter le plus de victoires possible. » « Il a désormais deux options : Pékin et Shanghai, ou bien commencer par les tournois en salle. L’année dernière, lors du tournoi 1 000 en Chine, les conditions étaient également difficiles et il avait dû abandonner à cause de crampes. À mon avis, il pourrait même faire l’impasse sur la tournée asiatique et faire son retour à Vienne, afin d’être prêt pour les Finales ATP et de mieux planifier l’année suivante. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 16:17