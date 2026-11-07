Officiellement forfait pour la fin de saison 2026 depuis déjà plusieurs semaines, Jannik Sinner ne défendra pas son titre, chez lui, à Turin sur le Masters, qui aura lieu du 15 au 22 novembre.
En revanche, il sera bien présent à l’Inalpi Arena, lieu du tournoi des maîtres, un jour avant le début des hostilités, le samedi 14 novembre, afin de présenter sa nouvelle raquette personnalisée.
L’Italien va en effet devenir le seul joueur sponsorisé par Head à avoir l’honneur d’apposer sa signature sur la raquette destinée au grand public. Son modèle, la Speed, sera donc parfaitement identifiable grâce à son fameux logo représentant un renard.
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 11:40