Officiellement forfait pour la fin de saison 2026 depuis déjà plusieurs semaines, Jannik Sinner ne défendra pas son titre, chez lui, à Turin sur le Masters, qui aura lieu du 15 au 22 novembre.

En revanche, il sera bien présent à l’Inalpi Arena, lieu du tournoi des maîtres, un jour avant le début des hosti­lités, le samedi 14 novembre, afin de présenter sa nouvelle raquette personnalisée.

Jannik Sinner sarà alle Atp Finals di Torino per lanciare la sua racchetta perso­na­liz­zatahttps://t.co/SeiQ7BZTAK — Marco Iaria (@MarcoIaria1) November 6, 2026

L’Italien va en effet devenir le seul joueur spon­so­risé par Head à avoir l’hon­neur d’ap­poser sa signa­ture sur la raquette destinée au grand public. Son modèle, la Speed, sera donc parfai­te­ment iden­ti­fiable grâce à son fameux logo repré­sen­tant un renard.