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Jannik Sinner présent sur le Masters de Turin pour une raison particulière

Par
Thomas S
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Officiellement forfait pour la fin de saison 2026 depuis déjà plusieurs semaines, Jannik Sinner ne défendra pas son titre, chez lui, à Turin sur le Masters, qui aura lieu du 15 au 22 novembre.

En revanche, il sera bien présent à l’Inalpi Arena, lieu du tournoi des maîtres, un jour avant le début des hosti­lités, le samedi 14 novembre, afin de présenter sa nouvelle raquette personnalisée. 

L’Italien va en effet devenir le seul joueur spon­so­risé par Head à avoir l’hon­neur d’ap­poser sa signa­ture sur la raquette destinée au grand public. Son modèle, la Speed, sera donc parfai­te­ment iden­ti­fiable grâce à son fameux logo repré­sen­tant un renard. 

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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