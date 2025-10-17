Intraitable face à Novak Djokovic (6−4, 6–2, en 1h) pour son deuxième match sur le Six Kings Slam, exhi­bi­tion sur laquelle il est tenant du titre, Jannik Sinner va retrouver, comme lors de l’édi­tion précé­dente, un certain Carlos Alcaraz en finale.

Interrogé sur le court après la rencontre à propos de ce nouveau duel, le sixième en 2025, face à son grand rival, l’Italien a fait part de son impatience.

« Je suis impa­tient à chaque fois que nous nous affron­tons. C’est génial pour nous. Ce sera une belle bataille. Je vais essayer d’être aussi prêt que possible. C’est évidem­ment un grand honneur de jouer contre lui à nouveau. Je suis impa­tient. J’espère que vous l’êtes aussi. Nous espé­rons tous une belle soirée de samedi. »