Intraitable face à Novak Djokovic (6−4, 6–2, en 1h) pour son deuxième match sur le Six Kings Slam, exhibition sur laquelle il est tenant du titre, Jannik Sinner va retrouver, comme lors de l’édition précédente, un certain Carlos Alcaraz en finale.
Interrogé sur le court après la rencontre à propos de ce nouveau duel, le sixième en 2025, face à son grand rival, l’Italien a fait part de son impatience.
« Je suis impatient à chaque fois que nous nous affrontons. C’est génial pour nous. Ce sera une belle bataille. Je vais essayer d’être aussi prêt que possible. C’est évidemment un grand honneur de jouer contre lui à nouveau. Je suis impatient. J’espère que vous l’êtes aussi. Nous espérons tous une belle soirée de samedi. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 15:45