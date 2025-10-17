Accueil6 Kings SlamJannik Sinner prévient Carlos Alcaraz avant de le retrouver en finale :...
6 Kings SlamATP

Jannik Sinner prévient Carlos Alcaraz avant de le retrouver en finale : « Je suis impatient »

Thomas S
Par Thomas S

-

246

Intraitable face à Novak Djokovic (6−4, 6–2, en 1h) pour son deuxième match sur le Six Kings Slam, exhi­bi­tion sur laquelle il est tenant du titre, Jannik Sinner va retrouver, comme lors de l’édi­tion précé­dente, un certain Carlos Alcaraz en finale. 

Interrogé sur le court après la rencontre à propos de ce nouveau duel, le sixième en 2025, face à son grand rival, l’Italien a fait part de son impatience. 

« Je suis impa­tient à chaque fois que nous nous affron­tons. C’est génial pour nous. Ce sera une belle bataille. Je vais essayer d’être aussi prêt que possible. C’est évidem­ment un grand honneur de jouer contre lui à nouveau. Je suis impa­tient. J’espère que vous l’êtes aussi. Nous espé­rons tous une belle soirée de samedi. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 15:45

Article précédent
Valentin Vacherot, sur sa victoire contre Novak Djokovic : « Lorsque je m’ap­proche du filet pour la poignée de main, la première chose que je me dis, c’est que ce n’est pas à moi de parler. Je dois le laisser parler, c’est le joueur le plus titré de l’his­toire du tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.