S’il a confirmé sa parti­ci­pa­tion au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres cette semaine, Jannik Sinner ne parti­ci­pera à aucun événé­ment offi­ciel avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il sera tenant du titre et grand favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

Lors d’une inter­view accordée à Vogue Italie, le numéro 1 mondial a raconté ce qu’il avait fait après son énorme défaillance à Roland‐Garros, et expliqué comment il abor­dait ce nouveau tournoi du Grand Chelem.

« Je dis toujours que nous ne nous conten­tons pas de défendre notre titre, nous essayons toujours d’aller de l’avant, et j’espère que nous y parvien­drons. Je sais que c’est un long tournoi. La façon dont je vais démarrer sera très impor­tante. Je n’ai disputé aucun match sur gazon, donc le premier match, ou les premiers matchs, vont être diffi­ciles. Mais si j’arrive à les surmonter, je sais que je retrou­verai ma confiance sur gazon, ainsi que mes bonnes sensa­tions. Pour l’instant, on essaie simple­ment de trouver un bon rythme sur gazon, puis on verra comment le tournoi se déroule. »