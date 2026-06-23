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Jannik Sinner prévient tout le monde avant le début de Wimbledon : « Les premiers matchs seront diffi­ciles mais je sais que si j’ar­rive à les surmonter, je retrou­ve­rais ma confiance sur gazon »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a confirmé sa parti­ci­pa­tion au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres cette semaine, Jannik Sinner ne parti­ci­pera à aucun événé­ment offi­ciel avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il sera tenant du titre et grand favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. 

Lors d’une inter­view accordée à Vogue Italie, le numéro 1 mondial a raconté ce qu’il avait fait après son énorme défaillance à Roland‐Garros, et expliqué comment il abor­dait ce nouveau tournoi du Grand Chelem.

« Je dis toujours que nous ne nous conten­tons pas de défendre notre titre, nous essayons toujours d’aller de l’avant, et j’espère que nous y parvien­drons. Je sais que c’est un long tournoi. La façon dont je vais démarrer sera très impor­tante. Je n’ai disputé aucun match sur gazon, donc le premier match, ou les premiers matchs, vont être diffi­ciles. Mais si j’arrive à les surmonter, je sais que je retrou­verai ma confiance sur gazon, ainsi que mes bonnes sensa­tions. Pour l’instant, on essaie simple­ment de trouver un bon rythme sur gazon, puis on verra comment le tournoi se déroule. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 09:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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