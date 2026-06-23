S’il a confirmé sa participation au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition organisé par le Hurlingham Club de Londres cette semaine, Jannik Sinner ne participera à aucun événément officiel avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il sera tenant du titre et grand favori en l’absence de Carlos Alcaraz.
Lors d’une interview accordée à Vogue Italie, le numéro 1 mondial a raconté ce qu’il avait fait après son énorme défaillance à Roland‐Garros, et expliqué comment il abordait ce nouveau tournoi du Grand Chelem.
« Je dis toujours que nous ne nous contentons pas de défendre notre titre, nous essayons toujours d’aller de l’avant, et j’espère que nous y parviendrons. Je sais que c’est un long tournoi. La façon dont je vais démarrer sera très importante. Je n’ai disputé aucun match sur gazon, donc le premier match, ou les premiers matchs, vont être difficiles. Mais si j’arrive à les surmonter, je sais que je retrouverai ma confiance sur gazon, ainsi que mes bonnes sensations. Pour l’instant, on essaie simplement de trouver un bon rythme sur gazon, puis on verra comment le tournoi se déroule. »
Publié le mardi 23 juin 2026 à 09:42