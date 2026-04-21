Présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des Laureus où il a vu son grand rival, Carlos Alcaraz, rece­voir le prix de meilleur sportif de l’année 2025, Jannik Sinner a forcé­ment été inter­rogé sur la situa­tion de l’Espagnol, blessé, forfait pour le Masters 1000 de Madrid et incer­tain pour Rome et Roland‐Garros.

Et après avoir expliqué qu’il avait hâte de revoir Carlitos sur le court, l’Italien est revenu sur sa belle et saine riva­lité avec lui, tout en refu­sant les compa­rai­sons avec Federer et Nadal.

« C’est simi­laire à la riva­lité entre Federer et Nadal, mais c’est tout de même diffé­rent. Je suis arrivé sur le circuit alors que Roger ne jouait presque plus et j’ai vu Rafa un peu plus souvent, je l’ai un peu connu. C’est la même chose avec Novak, qui est toujours là et j’ai la chance d’apprendre à ses côtés. Mais je pense que chaque riva­lité est un peu diffé­rente. Carlos et moi – et je ne peux parler que de Carlos car je suis impliqué dans cette riva­lité – sommes deux personnes très normales, avec des valeurs fami­liales communes, qui essayons de donner le meilleur de nous‐mêmes. Nous avons remporté les derniers tour­nois impor­tants, les Grands Chelems, et bien sûr, c’est un joueur qui me motive et je donnerai toujours le meilleur de moi‐même, je pense que c’est là toute la beauté de notre rela­tion. Quant à la riva­lité entre Federer et Nadal, elle a duré 15 ans. Carlos et moi, nous ne faisons que commencer, donc tout peut arriver, on verra bien. »