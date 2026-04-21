Présent ce lundi soir à Madrid pour la cérémonie des Laureus où il a vu son grand rival, Carlos Alcaraz, recevoir le prix de meilleur sportif de l’année 2025, Jannik Sinner a forcément été interrogé sur la situation de l’Espagnol, blessé, forfait pour le Masters 1000 de Madrid et incertain pour Rome et Roland‐Garros.
Et après avoir expliqué qu’il avait hâte de revoir Carlitos sur le court, l’Italien est revenu sur sa belle et saine rivalité avec lui, tout en refusant les comparaisons avec Federer et Nadal.
« C’est similaire à la rivalité entre Federer et Nadal, mais c’est tout de même différent. Je suis arrivé sur le circuit alors que Roger ne jouait presque plus et j’ai vu Rafa un peu plus souvent, je l’ai un peu connu. C’est la même chose avec Novak, qui est toujours là et j’ai la chance d’apprendre à ses côtés. Mais je pense que chaque rivalité est un peu différente. Carlos et moi – et je ne peux parler que de Carlos car je suis impliqué dans cette rivalité – sommes deux personnes très normales, avec des valeurs familiales communes, qui essayons de donner le meilleur de nous‐mêmes. Nous avons remporté les derniers tournois importants, les Grands Chelems, et bien sûr, c’est un joueur qui me motive et je donnerai toujours le meilleur de moi‐même, je pense que c’est là toute la beauté de notre relation. Quant à la rivalité entre Federer et Nadal, elle a duré 15 ans. Carlos et moi, nous ne faisons que commencer, donc tout peut arriver, on verra bien. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 16:45